每天吃堅果 降低17%憂鬱症風險

有研究發現，每天吃1小把堅果，可降低17%罹患憂鬱症的風險，還有助於維持心臟健康。（本報資料照片）

食物竟會影響一個人的情緒，最近有研究發現，每天吃一小把堅果，可以降低17%罹患憂鬱症 的風險，而此項研究結果最終發表於《臨床營養期刊》（Clinical Nutrition）上，但也因堅果富含多項營養成分，所以其不只可降低罹患憂鬱症風險，還具有維持心臟健康、控制糖尿病 等好處。

研究人員分析了來自英國生物庫（UK Biobank）約1萬3000名平均年齡為58歲的參與者的數據，而這些參與者在研究開始時，都沒有罹患憂鬱症，隨後，研究人員便以問卷調查的方式，記錄了參與者的堅果攝取量，以及憂鬱症狀或抗憂鬱藥物的使用情況。

研究人員表示，在5.3年追蹤的期間，低至中等的堅果攝取量（每天大於0至1份，約30克），與憂鬱症風險降低17%有關，跟沒有攝取堅果的人相比，這種保護性的關聯度在缺乏已知的憂鬱症風險因子的情況下，出現了增強的情形。

儘管這項研究未進行因果分析，但研究團隊認為，堅果的保護作用來自其抗發炎和抗氧化等特性。沒有參與該研究的營養師Natalie Rizzo表示，這些營養素可預防全身包括大腦在內的發炎狀況，而此項研究人員則認為，大腦中的發炎狀況是患有失智症和憂鬱症等疾病的成因。不過，這項研究雖顯示了食用堅果與降低憂鬱症發病率之間的相關性，但並未表明其因果關係，對此仍有待未來進一步研究。

專家認為，堅果中含有胺基酸，如精胺酸、麩醯胺酸和絲胺酸等，只要能適當攝取，除了可降低患有憂鬱症的風險，還能對人體產生以下4種益處：

1.有助於心臟健康：食用堅果與降低體內低密度脂蛋白膽固醇和三酸甘油脂濃度有關，其中當膽固醇降低時，便有助於減少罹患心臟病和心肌梗塞的風險。

2.幫助減重：研究顯示，儘管堅果的熱量通常較高，但因其中僅有部分熱量會被人體吸收，只要適量食用對於減重是具有相當助益的。

3.控制糖尿病：研究表示，將堅果納入日常飲食中，可以改善第2型糖尿病和代謝症候群患者血糖和血壓過高的情形。

4.含有豐富的營養素：堅果含有多種必需的營養素，包括維生素E、鎂、硒和纖維，此外，杏仁、開心果和胡桃等堅果中也內含豐富的纖維質，可改善腸道健康，並降低患病風險。

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