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烤肉搭青菜 顧腸胃健康

謝進盛、梅緣緣
蛋黃酥鈉、磷、鉀的含量高，腎臟病患者容易一吃就超標。（本報資料照片）
蛋黃酥鈉、磷、鉀的含量高，腎臟病患者容易一吃就超標。（本報資料照片）

今天是中秋節，有些人會烤肉、吃月餅賞月，但要注意可能會容易增加腸胃負擔，營養師提醒民眾須注意秋節飲食，也可選擇相對低脂肉品，享受美味兼顧健康。

台南營新醫院營養師沈碧鳳提供中秋節飲食注意事項給民眾參考，建議烤肉選用去皮雞腿、花枝、魚類、瘦肉，避免高膽固醇食材，如柳葉魚、雞心等。食材挑選以自然、新鮮、少加工、少再製品為原則，如甜不辣跟豬血糕都屬於加工食品，油脂含量較高，攝取不宜太多，同時應搭配大量新鮮蔬果，讓腸道更健康。

她指出，烤肉時不可避免的要塗上烤肉醬，可利用自製清淡健康低卡烤肉醬來燒烤：以日式醬油加入蒜、蔥、薑末、糖、開水調勻即可。如果沒時間自行準備，可利用檸檬汁、柳丁汁、水果醋、薑汁、蒜末、開水稀釋，減少鈉攝取量。

至於應景中秋月餅，因所含糖及油脂成分高，建議淺嘗即可，正餐減少1/4至1/3碗飯量，或取代飲食計畫中的一份點心食用；另外月餅油多，所以正餐菜餚的烹飪，盡可能採用低油或無油方式，以平衡油脂的攝取量。

沈碧鳳提醒，烤肉最好將生食與熟食分開，並使用不同餐具夾取，避免引起腸胃不適。食用月餅後應以開水、茶品（無糖綠茶、烏龍茶）、檸檬水解渴，也可以去除油膩感、幫助消化。

另外，多利用應景水果，如柚子、桃子、梨子作飯後甜點，增加纖維及維生素攝取，一天最多吃半顆柚子就達到足夠攝取量。

•蛋黃酥鈉、磷、鉀含量高 腎臟病患少吃

而中秋節吃的月餅，恐讓腎臟疾病的患者暴露在「高油」、「高熱量」、「高磷鈉鉀」的風險中。蛋黃酥一顆熱量約460大卡，且鈉、磷、鉀的含量可能會突破腎病患者的飲食建議上限。

台灣衛生福利部國民健康署建議，一般成人每日的鈉攝取量不宜超過2400毫克，腎臟病患者則為1200至2000毫克左右。中秋節常見的糕點如蛋黃酥、棗泥月餅、芋頭酥等，其營養素磷、鈉、鉀的含量高，腎臟病患者容易一吃就超標。

常見的蛋黃酥，每100克熱量為461大卡，鈉含量196毫克、鉀含量327毫克、磷含量354毫克。一般人每日會攝取1000至2000毫克的磷，但洗腎患者磷的每日攝取量，不能超過1000毫克。如果吃一到兩顆蛋黃酥又搭配正常飲食，磷很容易就超過每日攝取建議。

腎臟科醫師王介立表示，腎臟病患者的排磷的功能較差，血磷高就會累積毒性，容易出現腎性骨病變，並增加血管鈣化與罹患心血管疾病風險。建議腎臟病患者應採取「低磷飲食」，磷與蛋白質的比例「磷（毫克）／蛋白質（公克）」應低於15。

王介立表示，雖然月餅等糕餅類也同為加工食品，熱量高營養素又不多，但若一般民眾及輕中度腎臟病患者考量節日應景吃一、兩顆月餅，不會有太大問題。

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