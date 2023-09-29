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秋養肺吃酸果少辛味 不過度運動

沈能元
中醫認為，秋天人體精氣處於收斂內養的階段，可以選擇一些輕鬆平緩的運動，如慢跑、太極(圖)、快走、瑜伽等。(本報資料照片)
中醫認為，秋天人體精氣處於收斂內養的階段，可以選擇一些輕鬆平緩的運動，如慢跑、太極(圖)、快走、瑜伽等。(本報資料照片)

節氣迎來秋天，中醫師說，養生首先要「早臥（睡）早起，與雞俱興」，也就是說，最好晚上9至10時入睡，早晨5至6時起床，比較合適，保持規律的生活作息。主要目的，早睡可順應陽氣的收斂，早起以應秋氣的清爽，使肺氣得以舒展，且避免陽氣收斂的太過，但同時還是要適當減少性行為，避免陽氣向外發洩。

秋天最重要的是養肺，應從飲食、服裝、運動、按摩穴道等著手：

1.飲食調養

雖然此時濕熱之氣猶盛，但防秋燥的相關事宜，也該著手準備了。中醫師吳明珠說，「素問•臟氣法時論」說：「肺主秋……肺收斂，急食酸以收之，用酸補之，辛瀉之」。可見酸味收斂肺氣，辛味發散瀉肺，秋天宜收不宜散，所以要盡量少吃蔥、薑等辛味之品，適當多食酸味果蔬，如番茄、枇杷、檸檬等。

白花椰菜。（本報資料照片）
白花椰菜。（本報資料照片）
蓮藕可滋養肺部，預防、緩解秋燥傷肺。 （本報資料照片）
蓮藕可滋養肺部，預防、緩解秋燥傷肺。 （本報資料照片）
秋季養肺，可多食蓮藕、山藥等潤燥養陰之品。圖為山藥。（本報資料照片）
秋季養肺，可多食蓮藕、山藥等潤燥養陰之品。圖為山藥。（本報資料照片）

中醫認為，肺與秋季相應，秋季天氣就變得乾燥，容易傷肺，肺氣虛則身體抵抗力下降，容易生病。肺在五色裡屬白，建議秋季多食白色食物有生津潤肺、補益肺氣的功效。

一般來說，秋季養肺，可多食白芝麻、蓮藕、百合、杏仁、荸薺、蜂蜜、甘蔗、土豆、蘿蔔、山藥、扁豆、枸杞子、銀耳、木耳、白花椰菜、豬肉、鴨肉、柚子等潤燥養陰之品。

此外，炎熱天氣持續，清熱解暑類食品不能一下子從餐桌上撤除，在防燥的同時，也要注意防暑清熱，平時可吃絲瓜、蓮藕、冬瓜、蓮子等食物，還可以通過飲用藥膳來達到健脾化濕的效果。

2.著裝調養

初秋之季，暑熱未盡，有涼風時至，天氣變化無常。俗話說「春捂秋凍」，這個季節穿衣感到微涼是最好的狀態，不必過早添衣，適度的冷感可以提高人體的抗病能力。

不過，隨著天氣逐漸轉涼，晝夜之間溫差增大，有支氣管炎、肺氣腫、關節炎、腰肌勞損、心腦血管疾病、面癱等疾病的人群，還是要做好防寒工作。

3.運動調養

中醫認為，秋天人體精氣處於收斂內養的階段，運動量不宜過大，切勿大汗淋漓，以防出汗過多，造成陽氣損耗。可以選擇一些輕鬆平緩的運動，如慢跑、太極、快走、瑜伽等，保持適時有度、循序漸進地進行。

4.調理氣機

平時可以按揉手太陰肺經，沿肺經循行之處，從中府穴至拇指指端的少商穴方向順經按摩。取補養肺經經氣之意，對調節肺經氣血有較好作用，同時預防肺部疾病的發生。在順經按摩時可著重按揉少商、魚際、太淵、經渠、尺澤等肺經五輸穴。

吳明珠說，秋天必須著重滋養肺部，遠離寒氣，不宜過度運動，好好養生。

白蘿蔔等白色食物是秋季滋陰潤肺的食物。（本報資料照片）
白蘿蔔等白色食物是秋季滋陰潤肺的食物。（本報資料照片）

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