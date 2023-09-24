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睡覺時拳打腳踢疑是中邪？4大原因影響睡眠品質

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

你有被枕邊人踢下床的經驗嗎？這並非中邪，台灣萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒表示，不同的疾病都有可能導致在夜晚輾轉反側難以入眠，在睡眠醫學門診中，常見情形包括夜間磨牙、不寧腿症候群、週期性肢體運動障礙，以及快速動眼睡眠行為障礙等症狀。病人在睡眠中經歷各種不自主的身體動作，如咬牙切齒、輕微的踢腿或是肢體劇烈的動作，這不僅會影響睡眠質量，還會干擾同床共枕的伴侶。

長期睡不飽 恐引發多種病症

「想睡卻睡不著、已經好久沒有睡飽了」這是許多失眠族的心聲。睡眠是一天當中放鬆身心的重要時刻，不過卻有許多人無法一夜好眠，長期睡眠不足，容易出現多種全身病症。

反應遲鈍 無法專注 免疫力下滑 引發心血管疾病

為了確實釐清睡眠障礙的成因，睡眠醫學專科醫師會安排多項睡眠生理檢查，偵測記錄腦波、呼吸、手腳活動等生理反應，再依照檢測結果治療睡眠疾患，讓身體和心靈獲得修復，確保更健康與品質的睡眠。

針對睡眠障礙解決方式，陳兆煒說明，夜間磨牙有時是日常壓力過大或牙齒排列不正引起，這時可以使用藥物或特製牙套，舒緩這類情形；不寧腿症候群病患會在準備入睡時，感受到腿部的不適需要移動腿部獲得暫時的緩解，抽血檢查確認是否鐵質缺乏，再適當補充鐵質。

陳兆煒建議，有失眠困擾的民眾可以先嘗試調整生活習慣，像是睡前避免飲用刺激性飲品、抽菸、使用3C產品，營造舒適的入睡環境。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59291

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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