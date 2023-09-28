英研究：飲食少鹽、去鹽 降低心臟疾病風險

餐點含過量鹽分恐影響健康，圖為鹽罐、番茄醬示意圖。（美聯社）

英國衛報報導，一份基於英國人體生物資料庫（UK Biobank）數據做的研究顯示，「從未」在餐點添加鹽的人，心房顫動（AF）發生機率比「總是」加鹽者減少18%。「通常」食用加鹽餐點者則比「總是」加鹽者，心房顫動機率低12%。

研究主要作者、南韓慶北大學醫院的Yoon Jung Park表示，研究顯示減少食物加鹽的頻率，與心房顫動風險降低相關。據衛報，心房顫動會造成心跳率不規則，常見為異常加快，導致暈沉疲倦、呼吸急促，增加中風 風險。

來自英國人體生物資料庫的資料涵蓋逾50萬名英國各地民眾，年齡介40歲至70歲，時間為2006年至2010年。排除已有心血管疾病 或中風者後，研究詢問受試者的飲食加鹽頻率，並以11年為期追蹤影響程度。

英國心臟病 基金會（British Heart Foundation）學者萊柏（James Leiper）表示，已知過量鹽分會導致健康問題，此研究有助提醒民眾遵守官方鹽分建議攝取量。

該研究結果在周末的歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）年會上發表。