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維生素K不需額外補充 有助凝血、骨骼健康功能

林敬家
橄欖油富含維生素K1 。（本報資料照片）
橄欖油富含維生素K1 。（本報資料照片）

維生素A、B、C、D、E 是民眾較熟悉的人體必需維生素，但維生素K較少有人注意，主要是因為維生素K容易從食物中攝取，甚至腸道中的細菌也能自行製造，僅有新生兒可能缺乏，一般人飲食均衡都不太會有維生素K不足的問題。

台灣彰化基督教醫院營養師陳薇鈞說，維生素K作用有兩個，其一是凝血，維生素K是凝血功能的重要營養素，血液裡凝血作用需要透過凝血酶原、凝血相關蛋白質和鈣結合，進一步到凝血作用就需要充足維生素K，維生素K也可維護骨骼健康，骨骼在造骨細胞形成也需要維生素K才能建構。

彰化秀傳醫院營養科組長楊雅雯也說，民眾大都知道維生素D對骨骼健康重要，但維生素K也很關鍵，可幫助骨質鈣化，長者要補充鈣質也可和維生素K食物一併補充。維生素K具凝血功能，因此缺乏會影響凝血時間，嚴重甚至出現大出血。

正常進食 不需額外補充

楊雅雯說，民眾只要正常進食大都不會缺乏，也不太需要另外補充，成年男性每日所需維生素K是120微克（μg），女性每日需要90微克。

維生素K缺乏族群主要是新生兒與熟齡者。新生兒每天所需維生素K大約是2微克，新生兒食物主要來源是母乳，若母乳中缺乏維生素K，就會影響新生兒。

陳薇鈞表示，新生兒會缺乏維生素K主要是吃得少，體內儲存量本來就較少，腸道菌落都也還沒建立，有時醫師評估住院中新生兒有需要，也會以靜脈注射維生素K。

陳薇鈞說，維生素K與維生素A、維生素E一樣是脂溶性，維生素K依來源分為K1、K2、K3。K1來源是植物，像是綠色蔬菜；K2來自微生物，像是納豆、泡菜、起司等發酵食品；K3則是化學合成，但K3經研究毒性較高，現在市面上很少見。

菠菜富含維生素K1 。（本報資料照片）
菠菜富含維生素K1 。（本報資料照片）

萵苣富含維生素K1 。本報資料照片
萵苣富含維生素K1 。本報資料照片

脂溶性維生素 來自食物

楊雅雯說，富含K1的蔬菜像是菠菜、萵苣、甘藍以及植物油、油菜籽油、大豆油、橄欖油等，K2除了發酵食物還有肉類包括雞、豬、動物內臟、肝臟及乳製品都有，特別的是K2也可由腸內菌製造。

每天怎樣吃才有足夠維生素K，陳薇鈞指出，葉菜類每100克高麗菜就有108微克維生素K，一般店家燙青菜一盤就超過100克，等於每天吃一、兩盤就達到足夠攝取量。菠菜每100克有493微克維生素K，芥菜維生素K富含量更高，每100克有592微克，水果、肉製品雖然也有維生素K，但相對較少，像奇異果每100克有41微克維生素K。

納豆富含維生素K2。（Getty Images）
納豆富含維生素K2。（Getty Images）

起司富含維生素K2。本報資料照片
起司富含維生素K2。本報資料照片

豬肝等動物內臟富含維生素K2。本報資料照片
豬肝等動物內臟富含維生素K2。本報資料照片

陳薇鈞表示，維生素K屬油溶性，若像是胰臟癌進行切除手術後導致身體油脂吸收較差，多少會影響維生素K吸收，確實可以多加注意患者身體狀況，但即便如此，也很少開藥額外補充維生素K。

雖然醫師很少建議補充維生素K，但有的住院患者用抗凝血藥物過程監測到凝血功能異常，還是會適時補充維生素K。也有患者住院期間施打比較多抗生素，打太久而影響腸道好菌壞菌都沒有了，自生合成的K2較少就可能需要口服補充。

民眾可能有疑問，若吃太多富含維生素K的食物，是否因為凝血太好會變血栓？陳薇鈞說，相關研究指出，即便一天攝取45毫克、也就是4萬5千微克也不會有血栓問題，因此口服吃進太多維生素K，不太會有問題。但維生素K注射是直接進到血液，若過量會產生副作用，像是過敏、支氣管痙攣，心臟停止等嚴重後果，因此藥師都會比較嚴謹。

服抗凝血藥 含K食物別過量

民眾服用抗凝血藥物期間，也不會建議完全不吃富含維生素K的食物，但不要大量吃，定量為佳，否則抗凝血藥物和維生素K有拮抗作用，藥的效果會被影響。

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