長期吃素缺乏維生素B12 失智風險高

長期吃素容易缺乏維生素B12，有時會引發記憶力衰退，所幸這種飲食失調造成的失智，可藉由飲食及補充B12改善。（Getty Images）

許多人因為健康或各種因素而吃素、吃蔬食，香港藝人如張學友、劉德華等，也都是長期素食者。不過醫師提醒，長期吃素容易造成維生素B12缺乏，你可能沒想到，吃素可能讓你吃出失智症來。

失智症的致病因子很多，有醫師曾分享，神經內科門診常見一種因缺乏維生素B12，引發記憶力衰退、出現早期失智症狀的病人。而大部分的失智症類型病況是愈來愈明顯，也不可逆；所幸這種飲食失調造成的失智，藉由飲食及B12的補充可改善及逆轉。

可逆性失智症

1.腦部創傷：像是常壓性水腦症、因外傷造成腦震盪、腦挫傷、顱內血腫或硬腦膜、及腦部長腫瘤等。

2.中樞神經遭受感染：如愛滋病毒、梅毒螺旋體等，都可能侵犯大腦中樞神經，造成腦機能受損引發失智。

3.自體免疫疾病：紅斑性狼瘡合併腦炎。

4.營養不均：缺乏葉酸、維生素B1、B2、B6、B12等營養素。

5.代謝失調：與甲狀腺功能低下、糖尿病 、肝功能、腎功能異常有關、或體內電解質的失衡。

6.有毒物質的侵害：藥物中毒、酒精中毒、重金屬汙染如鋁製食器的使用等。

7.憂鬱症、長期壓力大引發的假性失智。

飲食清淡 B12攝取不足

1.吃素者

B12在動物性的蛋白中含量較豐富，例如魚肉蛋奶製品，B12缺乏常見於吃素者，長期吃素較容易造成維生素B12缺乏，導致貧血、手麻腳麻、記憶力衰退、失智。

2.飲食過度清淡，幾乎不吃紅肉者

有些人上了年紀可能因為牙口不好、食欲較差，也覺得應該要「養生」，飲食變得特別清淡、不吃肉，這也容易因此缺乏維生素B12。

3.長期用藥者

使用胃藥、雙胍類糖尿病藥或多重用藥患者，也會因藥物影響維他命B12吸收，出現缺乏現象。

長期吃素容易造成維生素B12缺乏。（圖：台北慈濟醫院提供）

缺乏B12 易倦怠、貧血

早期症狀不明顯，通常只會感到倦怠。如果長期缺乏維生素B12，未及時補充或以藥物治療，就可能導致永久性神經病變，如失智症。

症狀輕者：疲倦無力、貧血、舌頭發炎、胃炎、記憶減退

症狀嚴重者：神經病變，出現腳麻、無力和疼痛，有的病人會出現走路像企鵝的類似小腦病變等步態不穩。另有的甚至會造成不可逆的神經損傷，導致失智症。

素食飲食 補充紫菜、牛奶

吃素者容易缺蛋白質、B12、鐵質、鈣質等營養素。

台灣國健署的「素食飲食指南」建議，素食者每日飲食指南需涵蓋之六大類食物：全穀雜糧類、乳品類、豆（蛋）類、蔬菜 類、水果類及油脂與堅果種子類，以補足各種所需營養素。

素食者每日蔬菜類攝取建議至少包含1份深色蔬菜、1份菇類及藻類食物。每日熱量攝取1200大卡者，建議至少包含1.5份為深色蔬菜。每日至少攝取一份海藻類並使用加碘鹽，以增加碘的來源。

在B12方面，藻類中紫菜的維生素B12含量多，可藉由攝取0.3份乾紫菜（約3公克，1張海苔壽司皮大小）獲取足夠的維生素B12。平常可多吃海苔、紫菜、昆布等，如一天吃1張捲壽司的海苔，量就差不多足夠了。此外，營養師也建議，多喝優酪乳、牛奶也有助補充。