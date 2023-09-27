年輕型失智症漸增 平均1.5年才確診

失智症近年有年輕化趨勢，症狀與憂鬱症多重疊，易延誤就醫；此為示意圖。（Getty Images）

據健保署統計，去年因失智症就醫23.9萬人，其中以高齡者為大宗，不過有1.8萬人是未滿65歲的「年輕型失智症」，占失智就醫人口約7.7%，相當於每13名失智症就有1名不是老人。醫師提醒，年輕型失智症症狀與憂鬱症 多重疊，包括情緒改變、注意力不集中等，恐因症狀出現，被迫提早離開職場，成為雙重打擊。

曾在台電任職黃先生，50多歲時陸續出現憂鬱、沒元氣，原以為是憂鬱症，只要60歲退休 離開職場就會好轉，但他退休後，陸續走失、記憶力不佳，經就醫才確診年輕型失智症，他的太太為了照顧先生也跟著退休，但因為理解失智症，太太讓他維持打桌球習慣，直到黃先生70歲左右才退化到影響語言功能。

台灣失智症協會理事長徐文俊表示，失智症近年有年輕化趨勢，相關原因多，包括空氣汙染被視為失智症危險因子；民眾對失智症識能提升，也讓民眾願意及早就醫、診斷，過去我國失智症診斷率約30%，近年已提升至50%。

常被誤認為憂鬱症

徐文俊表示，年輕型失智症於65歲前發病，相較老年型失智症，病程發展更快，初期大多有壓力大、睡眠障礙、憂鬱、焦慮等表現，常被誤認是憂鬱症，或是工作能力不佳，導致延誤就醫，平均耗費一年半才確診。

徐文俊說，台灣將邁入超高齡社會，失智症格外需要關注，在職場環境中，應協助年輕型失智症患者，他們通常是家庭的主要經濟支柱，且失智症的病程不同於中風等其他疾病，是逐步退化的病症，企業可思考如何給予協助，重新設計他們可持續發揮長才的職位，不該因員工罹患失智症就將他們辭退。