我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市飯店聚會 32人染桿菌性痢疾 1人險送命

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

16歲女生背書包肩頸痠痛 物理治療師教她三式運動復原

記者王勇超／高雄即時報導
【牽拉胸大肌】面向牆角，雙手扶牆，身體朝牆角傾斜，直到胸前肌肉有牽拉的感覺，以達放鬆效果，維持三十秒。重複10次。。（記者王勇超／翻攝）
【牽拉胸大肌】面向牆角，雙手扶牆，身體朝牆角傾斜，直到胸前肌肉有牽拉的感覺，以達放鬆效果，維持三十秒。重複10次。。（記者王勇超／翻攝）

台灣高雄一位16歲女高中生，因為長時間用右肩揹書包，導致肩頸痠痛難耐，只好就醫求助。專業物理治療師陳慧瑩說，不當背負書包、背包，會導致頸肩肌肉處於緊繃狀態，長期下來有可能會導致脊椎側彎；可藉由運動放鬆及訓練胸大肌、斜方肌、背部肌群，減緩不適並幫助復原。

活力得中山脊椎外科醫院復健科物理治療師陳慧瑩說，不當背負書包的方式，除了會導致肩頸肌肉保持在緊繃狀態，難以放鬆，還會進而導致肌肉僵硬、甚至痠痛不適，不僅容易發生在學生身上，還容易發生在經常背著大背包的背包旅行愛好者及登山客身上。

陳慧瑩表示，若忽視不理會，不僅會導致肩頸痠痛，長時間肩頸及胸前的肌肉僵硬，很可能造成圓肩及駝背，若是身體兩側的肌力不平衡，甚至有可能會導致脊椎側彎。

陳慧瑩說，避免因不當的揹書包而產生身體不適，書包不宜過重，書包背帶不能太細，以分散肩部的壓力，揹書包時，書包盡量貼近背部，書包大小約爲上半身大小，上緣不超過頸部，下緣則不超過骨盆。

陳慧瑩建議，需要長時間揹書包、背包的民眾，可以藉由牽拉胸大肌、牽拉斜方肌、訓練背部肌群，三式運動來放鬆及訓練相關肌群，以達到減緩不當揹書包產生的不適或幫助復原。

【牽拉斜方肌】坐在椅子上，右手拉著椅子邊緣，頭部傾向左邊直到右邊肩頸肌肉有輕微拉...
【牽拉斜方肌】坐在椅子上，右手拉著椅子邊緣，頭部傾向左邊直到右邊肩頸肌肉有輕微拉扯感，左手輕輕下壓頭部以輔助增强牽拉，以達放鬆效果，維持30秒，換邊再重複一樣的步驟。牽拉兩邊為一次，重複10次。（記者王勇超／翻攝）
【訓練背部肌群】站姿，頭、背部及臀部貼在牆上，掌心朝前雙手朝頭上舉起。雙手沿著牆...
【訓練背部肌群】站姿，頭、背部及臀部貼在牆上，掌心朝前雙手朝頭上舉起。雙手沿著牆壁緩慢滑下直到手肘呈90度，接著再緩慢上滑回原本的姿勢。重複動作15次。（記者王勇超／翻攝）

肌肉

上一則

斷食善終…醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

延伸閱讀

在水中急救溺水昏迷女童引爭議 廣東男釣客獲多數網友力挺

在水中急救溺水昏迷女童引爭議 廣東男釣客獲多數網友力挺
醫師警告：澱粉攝取不夠 常出現肌少危機

醫師警告：澱粉攝取不夠 常出現肌少危機
小主人要開學 貓咪跑去書包旁想把自己塞進文具清單

小主人要開學 貓咪跑去書包旁想把自己塞進文具清單
紐約同心會派送書包和文具 社區歡迎

紐約同心會派送書包和文具 社區歡迎

熱門新聞

薑黃有治療消化不良的功效。(Pixabay)

快看世界／研究：治消化不良 薑黃跟藥物一樣有效

2023-09-14 11:56
（圖：健康醫療網提供）

眼袋顯老態 97歲女畫家「這招」找回初戀男友

2023-09-15 00:30
（圖：健康醫療網提供）

「喉嚨好像卡住」竟是食道癌末期 醫揪30年禍首

2023-09-15 01:00
(取材自健康醫療網)

暈眩、聽障、耳鳴有解 內耳疾病6大治療攻略

2023-09-17 01:15
中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學於臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」分享，感染症流行新趨勢。（取材自臉書）

感染症流行新趨勢 醫示警三大病毒「感覺綿綿無止盡」

2023-09-18 05:31
(取材自健康醫療網)

「這3病」沒控制恐誘發腎臟病 8大招防洗腎

2023-09-20 01:15

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...