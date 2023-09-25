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換季易過敏 營養師：吃3營養素多喝水

許政榆
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）
營養師建議，若要降低過敏原影響，可以多攝取高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔、芥藍菜等十字花科蔬菜，其當中含有硫化素，有助於血管放鬆。（本報資料照片）

邁入秋天後，中醫常提醒「秋燥」現象，像是出現皮膚乾、喉嚨發癢、咳嗽、口乾舌燥等，甚至併發支氣管發炎等過敏症狀。營養師劉怡里建議，可以補充含有三類營養素的食材，包括魚油、礦物質硒及槲皮素及多喝水，有助於抗發炎及提升免疫力

1、魚油

劉怡里表示，有些人身體可能長期處於慢性發炎，當遇到季節轉換、特別累或是壓力大時，就會突然過敏發作，建議民眾可以在這時期多吃魚，包括秋刀魚、鮭魚、鯖魚，這三種小型深海魚皆含有DHA、EPA等omega 3脂肪酸，可抑制慢性發炎，也可預防過敏、感冒及流感等。

劉怡里建議，免疫力較低的三高（高血壓、高血糖、高血脂）族群，建議每日三餐中，至少一餐吃魚，份量則約一個手掌大小。而烹煮方式多以煎、烤或煮為主，不要高溫油炸。

2、礦物質硒

劉怡里表示，硒是重要的抗氧化功能，可預防皮膚、支氣管過敏，可以從雞肉、海鮮、燕麥、雞蛋、豆腐、菠菜等食材中取得。而硒可以搭配維生素E一同使用，有助於提高吸收率，因此料理上述食材時，可以加些橄欖油、苦茶油、酪梨油，或是加一點堅果一同食用。

若要提高免疫力、降低過敏原影響，劉怡里也建議民眾可以多攝取十字花科蔬菜，當中含有硫化素，有助於血管放鬆、富有彈性，攝取來源包括高麗菜、花椰菜、小白菜，以及白蘿蔔、芥藍菜等。

3、槲皮素

劉怡里表示，槲皮素是類黃酮植化素的一種，有助於維護黏膜健康，包括減少過敏、氣喘或鼻子癢等。以水果來說，蘋果尤其果皮的槲皮素含量高，建議可以帶皮吃，若不敢吃帶皮水果的人，可以從洋蔥、芥藍菜、甜椒等蔬菜攝取，有助於抗過敏、抗發炎、心血管疾病及抗病毒。

喝足水分，有助體內三大營養素代謝，具有排毒、提高新陳代謝功能。（取材自pexel...
喝足水分，有助體內三大營養素代謝，具有排毒、提高新陳代謝功能。（取材自pexels）

水可排毒 助3大營養素代謝

劉怡里表示，水是人體最基本元素，幫助體內三大營養素代謝，具有排毒、提高新陳代謝功能，建議民眾要喝足水分，進入秋冬季節也可以用上述食材自製湯品，包括綜合海鮮湯、洋蔥蔬菜湯或薑汁魚湯，添加些許辛香料提味，創造清爽口感補充更合適。

食療方式中，中醫認為「五臟配五色」，肺對應五色中的白色，秋季養肺，可多攝取白色食物。劉怡里表示，像是白木耳、黑木耳含有多醣體成分，有助於抗過敏，中醫會建議白木耳搭配紅棗，製作溫熱白木耳紅棗湯，以中醫來說，紅棗可以補氣，西醫角度認為紅棗是綜合維生素B群，有助於修復、補充精神原料，皆有助於提升免疫力。

除了湯品補充營養素及水份以外，劉怡里也建議，民眾可以多喝茶，包括綠茶、紅茶、烏龍茶等，當中含有植化素兒茶素，有助減少過敏及提升免疫力。）

過敏 免疫力 蔬菜

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