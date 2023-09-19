國健署「長者量六力」評估 19.2萬長者這2力異常率最高

國健署參考世界衛生組織（WHO）長者整合式照護（ICOPE）策略推出「長者量六力」評估服務模式，讓長者評估提前預防延緩衰弱失能。（國健署提供）

有些健康的70歲長者，可以健步如飛，思緒清晰，充滿活力，但有些人需要攙扶行走，生活提不起勁。老化是人生必經過程，但老年人身心衰弱速度不同，爲及早發現長輩功能衰退的徵兆，台灣衛福部國健署推出「長者量六力」服務，評估認知、行動等6項指標，可及早介入預防延緩失能，最新統計發現，19.2萬名長者中，以視力、聽力異常率較高。

世界衛生組織（WHO）提出科學理論，說明延緩身體功能衰退的原因，關鍵在於維持六項內在能力「認知、行動、營養、視力、聽力及憂鬱（情緒）」。衛福部國健署推出「長者量六力」服務，及早透過醫事人員評估，衛教並介入運動、營養飲食及社交互動等活動，預防及延緩失能。

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，截至今年8月底止，醫事人員協助65歲以上長者量六力之結果顯示，服務約19.2萬名長者，其中以視力約占17.4%與聽力約占8.7%異常率較高。

吳建遠表示，人隨著年齡增長，視力與聽力自然會退化，例如看遠、看近或閱讀有困難，與人交談時聽不清楚等現象，尤其發生在長者身上，千萬不可輕忽，因為視力健康有助於長輩察覺周遭環境的人、事、物，降低長者跌倒風險；聽力健康有助於人與人的正常溝通，避免自卑或孤獨感，降低社會孤立的風險，而長者跌倒與社會孤立都是加速失能的風險因子。

吳建遠說，可以透過輔具或環境改善，提升視力與聽力，例如配戴老花眼鏡、強化環境照明與顏色對比；家人與朋友對話時，可以放慢講話速度，一字字說清楚，同理長輩聽力的困難，不因溝通麻煩而放棄溝通。此外，高血壓 、糖尿病 人的視力衰退風險高，建議定期做眼睛檢查。

國健署長吳昭軍表示，為了讓民眾認識六力的重要，將量六力融入成為生活的一部分，國健署推出「量六力Line APP」，當中整合健康及服務據點的資訊，以及透過定期推播，長者、家屬及主要照顧者加入後可以自己在家評估，並點選「健康資訊」進行自我健康管理，或點選「資源地圖」查詢功能評估及社區課程（活動）之服務據點主動參與，目前Line好友將近15萬人。

「國健署 長者量六力」LINE 官方帳號，可透過LINE ID搜尋「@hpaicope」或掃描下方QR code加入好友，操作影片與衛教資訊之連結網址如下：

加入長者量六力 讓健康不退流行： https://health99.hpa.gov.tw/material/7518

長者量六力LINE@操作教學： https://health99.hpa.gov.tw/material/7519

六大能力之健康資訊： https://health99.hpa.gov.tw/theme/content/1163