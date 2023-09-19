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中秋應景要注意 腎臟病患者應少吃月餅防高血磷

記者梅緣緣／台北即時報導
許多人中秋少不了的蛋黃酥，除了熱量高，所含的磷鈉鉀含量也高。（本報資料照片）
許多人中秋少不了的蛋黃酥，除了熱量高，所含的磷鈉鉀含量也高。（本報資料照片）

月餅常是中秋佳節送禮自用兩相宜的首選，但一般月餅高油、高熱量，磷鈉鉀的含量也不低。除一般民眾須留意不要吃太多外，對腎臟不好或須洗腎的腎臟病患者來說，也應注意食用的份量。

台灣已有多年洗腎王國之稱，光是2022年全台就有45萬人罹患初期慢性腎臟病。為避免民眾罹患高血壓及腎臟方面疾病，衛生福利部國民健康署建議，一般成人每日的鈉攝取量不宜超過2400毫克，腎臟病患者則為1200至2000毫克左右。

新泰醫院腎臟科主治醫師陳佑丞發文表示，中秋常見的糕點如蛋黃酥、棗泥月餅、芋頭酥、綠豆椪、鳳梨酥等磷鈉鉀含量容易超標。像是常見蛋黃酥每100克熱量為461大卡，鈉含量為196毫克、鉀含量為327毫克、磷含量為354毫克，一不注意就攝取了不少磷鈉鉀。

一般人每日通常會攝取約1000至2000毫克的磷，但洗腎患者每日的磷攝取量，陳佑丞於則文中建議一天不能超過1000毫克。

對此，柏安血液透析中心院長王介立表示，月餅等糕餅類食物有磷鈉鉀離子過高的問題，應注意磷含量，但鉀攝取為中重度腎臟病患者才較須注意。因腎臟病患者體內排磷的功能較差，血磷高就會累積毒性，容易出現腎性骨病變，並增加血管鈣化與罹患心血管疾病風險。

王介立指出，腎臟患者也應注意食物中每公克蛋白質磷含量的「磷（毫克）／蛋白比（公克）」，執行低磷飲食避免磷蛋白比高於15的食物，如全穀類（薏仁、糙米、黃玉米、蓮藕粉）及加工食品如蟹肉棒、雞蛋豆腐、火腿及堅果等食物。

不過王介立也說，雖然月餅等糕餅類也同為加工食品，本身熱量高又營養素不多，但若對心理及生活品質有幫助，一般民眾及輕中度腎臟病患者考量節日應景吃一、兩顆月餅，其實不會有太大問題。

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