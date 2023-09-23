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牙齒矯正分傳統或隱形 選擇3重點

黃妙雲
醫師為患者說明可選擇齒列矯正方式。（圖：醫師范姜閎韻提供）
醫師為患者說明可選擇齒列矯正方式。（圖：醫師范姜閎韻提供）

隨著口罩令逐步解除，門診的牙齒矯正詢問度明顯提升，患者除了追求美觀外，改善齒列整潔及提升個人自信都是重要訴求。對多數人來說，現有多種矯正方式可選擇，可根據外觀、矯正與回診時間、疼痛與清潔等作為挑選條件。

現代人對牙齒矯正的接受度逐漸提升，平均每5人便有1人想接受牙齒矯正。齒列不整，除了影響清潔、美觀，也連帶會影響內在自信。台北從心牙醫診所日前收治一名約30歲的公務員小柔，牙齒相當擁擠凌亂，刷牙有死角，影響清潔，因工作性質常要和別人對話互動，凌亂的牙齒讓她講起話來總是遮遮掩掩，非常沒有自信，連帶影響工作表現。

牙齒矯正主要分傳統矯正和隱形矯正。傳統矯正即俗稱「大鋼牙」，能處理所有的齒列問題，30多歲以上的成年人若曾接受過矯正，基本上都是選擇傳統矯正；隱形矯正也幾乎能處理戽斗、上排虎牙凌亂以外的所有齒列問題。

挑選適合方式

重點1：在外觀上，隱形矯正牙套近乎透明，齒列能在不知不覺中變整齊，傳統矯正則有「大鋼牙」的外觀過渡期，但傳統矯正最大優勢是治療時間短，較隱形矯正快4至6個月以上，且隱形牙套若時常「取下忘記戴上」，也會拉長矯正時間。

重點2：傳統矯正因為結構問題，難免有刮嘴、矯正線突出的情形，加上要重新拉線，每3至4周得回診一次，對於無法定期回診者較為不便；隱形矯正則有彈性，只要持續配戴牙醫師排好的牙套，就算數個月沒回診，依舊有矯正效果。

重點3：疼痛與清潔方面，傳統矯正每次拉線都會痠痛好幾天，偶爾也有刮破嘴情形，端看個人耐痛程度，值得注意的是清潔問題，門診上見過不少傳統矯正完卻滿嘴蛀牙的案例，提醒民眾得投入更多心力來清潔。

該名女性公務員小柔，完成矯正後，最後一次回診，發現她整個人都不太一樣了，對自己充滿自信，說笑起來也都相當輕鬆且自然。

 （諮詢／牙醫師范姜閎韻、文／黃妙雲）

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