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如何安心烤肉過中秋 營養師建議這幾點要注意

記者謝進盛／台南即時報導
中秋節近，民眾賞月烤肉吃月餅免不了，易增加腸胃負擔，營養師提醒須注意秋節飲食。（營新醫院提供）
中秋節近，民眾賞月烤肉吃月餅免不了，易增加腸胃負擔，營養師提醒須注意秋節飲食。（營新醫院提供）

再過10來天就是中秋節，民眾賞月烤肉吃月餅免不了，易增加腸胃負擔，營養師提醒民眾須注意秋節飲食，也可選擇相對低脂肉品，享受美味兼顧健康。

台灣台南營新醫院營養師沈碧鳳提供中秋節飲食注意事項給民眾參考，建議烤肉選用去皮雞腿、花枝、魚類、瘦肉。避免高膽固醇食材，如柳葉魚、雞心等。食材挑選以自然、新鮮、少加工、少再製品為原則，如甜不辣跟豬血糕都屬於加工食品，油脂含量較高，攝取不宜太多，同時應搭配大量新鮮蔬果，讓腸道更健康。

她指出，烤肉時不可避免的要塗上烤肉醬，可利用自製清淡健康低卡烤肉醬來燒烤：以日式醬油加入蒜、蔥、薑末、糖、開水調勻即可。如果沒時間自行準備，可利用檸檬汁、柳丁汁、水果醋、薑汁、蒜末、開水稀釋，減少鈉攝取量。

至於應景中秋月餅，因所含糖及油脂成分高，建議淺嘗即可，正餐減少1/4至1/3碗飯量，或取代飲食計畫中的一份點心食用；另外月餅油多，所以正餐菜餚的烹飪，盡可能採用低油或無油方式，以平衡油脂的攝取量。

沈碧鳳提醒，烤肉最好將生食與熟食分開，並使用不同餐具挾取，避免引起腸胃不適。食用月餅後應以開水、茶品（無糖綠茶、烏龍茶）、檸檬水解渴，也可以去除油膩感、幫助消化。

另外，多利用應景水果，如柚子、桃子、梨子作飯後甜點，增加纖維及維生素攝取，一天最多吃半顆柚子就達到足夠攝取量。

中秋節近，民眾賞月烤肉吃月餅免不了，易增加腸胃負擔，營養師提醒須注意秋節飲食。（...
中秋節近，民眾賞月烤肉吃月餅免不了，易增加腸胃負擔，營養師提醒須注意秋節飲食。（營新醫院提供）

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