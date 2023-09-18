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忙碌、壓力大又失眠致嚴重落髮 竟是肝腎氣血虧虛

記者李成蔭／新北即時報導
台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳指出，就中醫角度而言，落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳指出，就中醫角度而言，落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關。（台北慈濟醫院提供）

台灣北部一名60歲的陳女士是企業負責人，常忙綠到疲憊不堪及失眠，日間還頭暈不適，就診後也透露近一個月落髮情況日益嚴重，後來中醫師透過中藥及針灸調養身體，兩個月後落髮減少並增生新髮，也改善睡眠。醫師建議除中央調養外，良好作息也是擺脫落髮的重要一環。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳指出，落髮與人體的肝、腎、脾胃及氣血密切相關，毛髮的潤養源於血液，但髮的生機根源於腎氣，另脾胃是氣血生成的源頭，其盛衰直接影響氣血充盈與虧虛，也會影響頭髮的生長。他透過「望聞問切」判定陳女士是肝腎氣血虧虛所導致的壓力型「休止期落髮」，遂予以中藥及針灸調養。

呂秉勳說明，治療慢性休止期落髮的關鍵是養血以治本，同時滋養肝腎與補益脾胃治其標，以七寶美髯丹、加味逍遙散、丹參、甘草、黃耆、苦參、何首烏、當歸與川芎等藥材調養。

針灸部分，近端取穴直接針對頭部的經絡疏通，遠端取穴推動整體氣血循行，改善身體的新陳代謝及血液循環，讓頭髮進而開始重新生長，恢復生長期、退化期與休止期的正常循環。

呂秉勳表示，兩個月後陳女士落髮減少並增生新髮，睡眠品質也得到良好的改善。他建議民眾，除中醫調養外，良好的生活作息也是擺脫落髮不可或缺的一環，像褪黑激素能促進頭髮生長並降低毛囊細胞的氧化，因此充足的睡眠十分重要，而人體在運動時會分泌腦內啡，它能夠有效減輕緊張和焦慮的情緒，對壓力型的休止期落髮有良好的緩解作用。

台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳看診示意照。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院中醫部醫師呂秉勳看診示意照。（台北慈濟醫院提供）

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