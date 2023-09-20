吃火龍果潤腸通便 果皮別削太乾淨、營養更完整

吃紅色火龍果可能造成尿液、糞便有淡紅色，別誤以為血尿或血便。（本報資料照片）

火龍果的果肉有紅色跟白色，兩者的營養上有差別嗎？營養師表示，紅肉及白肉火龍果，「甜菜紅素」、「膳食纖維」各自比例較高，都具促進腸胃蠕動的效果；此外，建議果皮別去得太乾淨，可一起吃，讓營養更完整。

台灣台北市營養師公會兼任居家營養師宋明樺表示，不管是紅肉還是白肉火龍果，都含有維生素、膳食纖維等營養素，都具有促進腸胃蠕動、潤腸通便的效果。若以營養價值差別，可從「甜菜紅素」及「膳食纖維」兩點作區分。

宋明樺說，據食品營養成分數據顯示，每100克的白肉火龍果含有2公克的膳食纖維，紅肉火龍果則含約1.2克，而攝取膳食纖維可促進腸胃蠕動、有助排便，民眾若有輕微便祕 ，可選擇白肉火龍果。

紅肉火龍果則具有甜菜紅素，據實驗發現，甜菜紅素具有抗氧化、抗發炎的效果。不過宋明樺也說，紅肉火龍果具甜菜紅素，非民眾常誤認的花青素，不過都具抗氧化功能，所以要養顏美容的民眾，可選擇紅肉火龍果。

光看火龍果外觀，可以分辨裡面是紅肉還是白肉嗎？根據台灣農委會臉書 粉專「行政院農業委員會」貼文指出，紅肉火龍果外觀較短，外型比較渾圓，果皮上的鱗片比較短，鱗片也比較密集。白肉火龍果外觀較長，外型通常是橢圓形，果皮上的鱗片也比較修長，而且帶有鮮綠色。口感上，紅肉火龍果果肉較軟，甜度比較高。白肉火龍果吃起來比較爽脆，甜度比較低，帶有淡淡清甜。

果皮別削光 甜菜紅素含量高

吃火龍果時果皮別丟。宋明樺說，火龍果的粉紅色內皮，是甜菜紅素含量最高的地方，民眾在削皮時別去得太乾淨；此外，火龍果甜度較高，民眾食用時要適量。而紅肉火龍果含天然色素，吃完後會有色素沉積，在排尿、大便時會有淡淡的粉紅色，民眾別誤以為是血便。