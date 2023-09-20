該補充維生素D嗎？ 先抽血檢驗

人體維生素D最大宗的來源，是透過「日照」自行合成。（新華社資料照片）

全球約有六到七成的人口維生素D不足。維生素D是控制鈣質吸收、維持鈣磷平衡的重要物質，除了維持骨骼、牙齒健康，也和心臟血管健康和免疫調節相關。

長期維生素D不足，可能會讓骨質疏鬆提早上門，骨鬆 最怕發生在長輩身上，只要跌倒就可能引發嚴重骨折，住院臥床，增加不健康餘命的時間。

此外，維生素D缺乏也會影響免疫力 、腸胃道吸收，增加罹患肝腎、憂鬱症等疾病。另外，也與副甲狀腺亢進、嬰兒佝僂症、成人軟骨症等相關。

維生素D 可由日照自行合成

台北醫學 大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，人體維生素D最大宗的來源是透過「日照」自行合成。但隨著人們工作型態的變化，多以「室內」為主，加上防曬觀念透徹，同樣也大幅減少日曬的機會，自行合成維生素D的機率也減少。

蘇秀悅表示，提高人體的維生素D，優先建議在沒有擦防曬的狀態下，曬15分鐘，大致能獲得足量的維生素D。

蘇秀悅表示，除了日照是維生素D的來源之外，少數的食物也含有維生素D，如深海魚類的鮭魚、沙丁魚等，其餘則像是蛋黃，而深綠色蔬菜的含量並沒有特別高。

體內長期缺乏 再補充

如果沒辦法做到每天曬太陽，在補充含有維生素D營養品之前，最好先抽血確認體內是否長期缺乏維生素D，確認不足再補充。

血中維生素D數值如果低於10ng／ml，屬於嚴重缺乏；介於10到20ng／ml屬於缺乏；20到30ng／ml屬於不足；超過30則屬於正常；如果數值高達400ng／ml以上，可能就屬於過量。

台灣國健署建議，50歲以下每天攝取維生素D的量應達10微克，包含懷孕期或哺餵母乳期間的婦女；50歲以上則建議攝取量達15微克。國健署提醒，懷孕期間應多接受日曬，維生素D在懷孕期間是不可或缺的關鍵營養素，可幫助胎兒的骨骼及牙齒健康發育。

蘇秀悅建議，長輩應該多外出走走曬太陽，每天上午11點到12點之間，盡可能穿背心露出皮膚，曬15到20分鐘，達到讓身體獲得維生素D的機會。如果難以外出，才建議補充維生素D，但不建議一次就補充高劑量的維生素D，可以從600IU（15微克）開始，經抽血證實是嚴重缺乏維生素D，才建議補充到1000IU（25微克）的劑量。使用3個月後，再抽血確認是否讓血液中維生素D數值回到30ng／ml以上，再調回正常劑量補充。

補充過量 增腎病、結石風險