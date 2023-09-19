烤肉讓隱形眼鏡融化? 專家：不可能 睫毛會先遭殃

戴隱形眼鏡烤肉，隱形眼鏡恐會融化？專家表示，這種狀況不太可能發生。圖為示意圖。（Getty Images）

網路傳言「戴隱形眼鏡烤肉，隱形眼鏡恐會融化」。果真如此嗎？台灣三軍總醫院眼科部主任呂大文表示，遇到危險時，有產生反應動作，一旦高溫 ，先燒到睫毛，就會先躲開，不可能遲鈍到讓隱形眼鏡融化。不過，烤肉時常有煙灰，容易附著於隱形眼鏡，引發眼疾，建議戴上寬大的護目鏡。

台灣食藥署也表示，這種狀況不太可能發生，因為隱形眼鏡材質耐熱度比人體皮膚或眼部組織還要高，如真的出現融化，皮膚、睫毛必然會先受傷，因此理論上是不會發生。

市售隱形眼鏡大都具有高透氧性、舒適性、長時間佩戴等功能，一般可分為硬性和軟性，硬型以PMMA為主成分，折射率適當、透明、質輕，其熔點約為攝氏130至140度；軟型隱形眼鏡則以HEMA為主成分，具有較高的透氧性和親水性，其熔點約為攝氏50至70度。

人體皮膚耐受溫度約在攝氏45度以下，依照常理，隱形眼鏡的材質耐熱度比人體皮膚或眼部組織要高，如果溫度都高到會讓隱形眼鏡融化，那人體的皮膚或眼部組織已先受傷，所以，隱形眼鏡融化的的狀況，理論上是不會發生的。

呂大文建議，烤肉時，不要戴隱形眼鏡，因為燒烤肉類、蔬菜 時，一定會冒出煙霧、灰塵，這些大顆粒的懸浮物，很可能沾附在鏡片上。如果又用手揉眼睛，恐引發不適。烤肉時，不管有無近視，最好都能戴上護目鏡，來保護眼精。