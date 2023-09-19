出國水土不服 恐罹急性腸胃炎 中醫按壓2穴道解不適

出國旅遊若水土不服出現腹瀉、嘔吐等症狀，醫師表示，患者應配合飲食改善以避免病症加重。（本報資料照片）

疫情 解封後，近期出國旅遊的民眾增加，有些人可能因水土不服出現腹瀉、惡心、嘔吐的狀況，小心恐是急性腸胃炎作亂。台灣中醫師莊可鈞表示，民眾想緩解急性腸胃炎症狀，可加重力道按壓「足三裡穴」及「梁丘穴」。另外當食物停滯於胃中，按壓這兩穴也會有助於完成「吐法」，降低不適感。

★常見症狀 中醫分6大型

莊可鈞指出，急性腸胃炎從定義上來說，胃壁胃黏膜組織有發炎或糜爛性出血現象，且經常伴隨胃腸脹氣、痞悶、惡心、乾嘔、食欲不振、胃筋膜痙攣、胃脘抽痛等症狀，可是當消化不良症（Dyspepsia）或壓力緊張造成胃部不適時，皆有上述相似症狀，因此要診斷出急性腸胃炎，臨床需要透過胃鏡及組織切片等檢查認定。

莊可鈞描述，急性腸胃炎病因包括飲食不節制、飲食不清潔、情志不舒及壓力，中醫將此歸納出脾胃熱證、脾胃濕證、脾胃濕熱夾雜、脾胃食滯、脾胃寒熱錯雜、肝胃不和等六類辯證分型。廣義上當腸胃不適症狀越多時，發生胃炎機率就可能提升，臨床上也會以藥物介入治療，並請患者配合飲食改善來避免病症加重。

1.脾胃熱證：常見症狀為嘔吐頻繁、吐出物酸苦而臭，甚至伴隨氣味重的腹瀉、舌紅身熱，症狀劇烈，常用葛根芩連湯、黃芩湯等方劑來加減治療。

2.脾胃濕證：常見症狀為胸腹脹悶、惡心乾嘔、腹脹腸鳴、身重體倦、大便濕黏、舌苔較厚膩，常用平胃散、胃苓湯、藿香正氣散等方劑來加減治療。

3.脾胃濕熱夾雜：常見症狀為熱證跟濕證夾雜，也會以這兩個證的常用方劑合方作加減。

4.脾胃食滯：常見症狀為胃脹氣、胃窩區域痞塞及痞悶感、惡心欲嘔、噯酸、吞酸、胃口差等，常用保和丸加減理氣藥物如陳皮、厚樸、雞內金等來治療。

5.脾胃寒熱錯雜：同時有急性腸胃炎的發炎熱證及消化機能停滯的寒證，中醫會使用「和法」的用藥思維處方治療，以傷寒論的半夏瀉心湯加減即是典型方劑，隨證搭配理氣及消食化積藥物。

6.肝胃不和：屬於情志及壓力造成自律神經失調引起，常見症狀為胃筋膜痙攣、胃脘抽痛、腸鳴、伴隨緊張時下腹痛及腹瀉，常用柴胡疏肝湯及理氣消積藥物加減治療。

★刺激食物 造成腸胃負擔

莊可鈞說明，急性腸胃炎是急性發作的短期疾病事件，中醫在治療及剖析上會將腸胃機能的長期狀態納入考慮，適當加減用藥治療，保有慢性胃炎的治療思維，並搭配正確飲食衛教，畢竟胃機能長期不佳的狀態下，容易因突發因素加入造成腸胃急性發炎。

莊可鈞也舉出典型案例解釋，民眾原本長期飲食習慣不佳，若一時大量攝取太熱、太酸、太辣、太刺激的食物，或飲用濃茶、酒精、吸菸等狀況造成腸胃負擔，容易造成急性發炎症狀。另外，像工作壓力大、少運動的上班族，本身胃粘膜的血液循環較差，一旦有發炎情形，胃粘膜就不容易癒合。若不巧吃到不清潔及保存錯誤的食物，急性腸胃炎便迅速發作，症狀也會更加劇烈。

當急性腸胃炎發作時，莊可鈞宣導，患者可以按壓「足三裡穴」及「梁丘穴」緩解急性不適症狀，足三裡是足陽明胃經合穴，具調理脾胃和腸消滯、清熱化濕等功效；梁丘穴則為足陽明胃經卻穴，具通調胃氣和中降逆功效，要加重力道深按療效才能發揮，平時也能飲用健胃消積茶飲來調養腸胃機能，預防病症發生。