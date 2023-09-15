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用3C好傷眼 上班族晶亮問題「日常養護」很關鍵

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

現代人生活已完全被3C產品制約，不僅工作使用螢幕，也不放過下班時間追劇、玩遊戲，根據科技網站《Electronicshub》最新統計各國「螢幕總時數」排行：台灣的「低頭族」每天平均要花7小時14分鐘在螢幕上，幾乎占清醒時間的四成左右，晶亮負擔不容小覷。再加上生活忙碌、外食營養攝取不均，深受「乾」苦困擾的民眾愈來愈多。

「防微杜漸、適時養護」是王道

針對晶亮議題，眼科診所王孟祺院長也分享臨床觀察，「門診中有愈來愈多的民眾因此前來尋求解方，年齡分布也有年輕化趨勢，不僅是上班族的頭號公敵，更已成為門診中常見問題。」而細究背後原因，除了常見的空汙問題和空調乾燥環境，女性常用的彩妝、假睫毛、長期配戴隱形眼鏡，都是潛在威脅因子；加上工作忙碌缺乏休息，日積月累，「乾」苦危機一觸即發。

若想要從根本做起，王孟祺院長建議，根據臨床研究，每日攝取6毫克葉黃素可以有效保護晶亮，也可經由補充攝取Omega3脂肪酸，或是富含強抗氧化劑的莓果的保健品，來幫助晶亮，從日常維持晶亮防護力。

提到日常養護補給，在耳熟能詳的葉黃素、玉米黃素、蝦紅素等等成分之餘，營養師余朱青亦提及近期火紅的新興成分：「智利酒果則被奉為歐美保養聖品，含有高量的花青素，可說是花青素的『超級英雄聯盟』，幫助營養補給，維持健康。」

另外，針對上班族常見的晶亮保健迷思，余朱青提出呼籲：「營養成分適量補充為宜，過多攝取容易造成負擔，根據自身生活型態、每日持續補充才是關鍵，建議消費者可以選用好吸收、好攜帶、便於攝取的劑型為主。」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59246

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