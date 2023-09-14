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中年男不菸酒 胃食道逆流竟變食道癌 預防癌變這樣做

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

55歲蔡姓男子不抽菸、不喝酒，沒想到日前第一次參加健檢，醫師就發現宛如鮭魚肉色般的「巴瑞特氏食道」幾乎佔據2/3食道，且在中段位置還找到6公分大的食道腺癌，確認是胃食道逆流引起巴瑞特氏食道導致癌變。

胃食道逆流要小心 食道癌五成來自「巴瑞特氏食道」

亞洲大學附屬醫院胃腸肝膽科主治醫師江承源指出，民眾可能有聽過「胃食道逆流」，但卻忽略長期胃食道逆流會導致食道的黏膜鱗狀上皮細胞轉變成柱狀上皮細胞，演變成「巴瑞特氏食道」，

而食道腺癌有50%發生率是由巴瑞特氏食道演變而來，簡單而言，巴瑞特氏食道就是癌前病變的跡象，若沒有立即治療，未來癌化的風險將會大幅提高。

食道癌以黏膜切除、剝離及RFA治療

早期食道癌因為沒有症狀，往往難以察覺，而晚期食道癌治癒率不佳、5年存活率僅有10%，因此死亡率才會高居不下，許多民眾都是透過腸胃鏡檢查或自費健檢，才發現原來本身因長期胃食道逆流，已經埋下日後癌前病變的前兆。

江承源指出，如同前述的蔡姓患者，巴瑞特氏食道患者幾乎沒有明顯症狀，但多半會有火燒心、吞嚥困難、胸悶胸痛或者喉嚨異物感等前兆，最佳檢查方式就是利用上消化道內視鏡檢查，可以由鮭魚肉色般的食道黏膜判定是否患病，必要時可以黏膜切除、黏膜剝離以及內視鏡射頻消融術(RFA)治療，一旦出現惡性癌變，則會建議採用手術切除為宜。

長期火燒心、喉嚨異物感 應儘速就醫診治

江承源提醒，患有胃食道逆流的比例偏高，因此若有前述症狀，加上屬於肥胖、年紀偏高、愛大吃大喝、有抽菸喝酒習慣的男性族群，務必養成正確飲食習慣，同時避免飯後立即躺下、穿著緊身衣物，才能真正降低癌變的風險。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59183

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

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