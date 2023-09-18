全球50歲以下罹癌 30年增80% 30、40歲族群 死於癌症增27%

最新研究顯示，全球50歲以下族群中被診斷出患有癌症的人數，在30年間增加近80%。（路透）

一項最新研究顯示，全球50歲以下族群中被診斷出患有癌症 的人數，在30年間增加近80%。

衛報報導，這項由蘇格蘭愛丁堡大學和中國浙江大學醫學 院領導的最新研究顯示，全球早發性癌症病例從1990年的182萬例增加到2019年的326萬例，而40多歲、30多歲的族群死於癌症的人數增加了27%。而現在，每年有100多萬名50歲以下者死於癌症。

專家們對病例增加背後的原因仍處於初步了解階段。研究作者認為，不良飲食、酗酒和吸菸、缺乏運動和肥胖 可能是關鍵因素。

報告稱，「自1990年以來，全球早發性癌症的發病率和死亡率大幅上升。鼓勵健康的生活方式，包括健康飲食、限制菸酒消費和適當的戶外活動，可以減輕早發性癌症的負擔。 」

過往研究表明，過去幾十年來，世界各地50歲以下成年人的癌症發病率一直在上升，它們大多側重於地區和國家差異。而在這項全球性研究中，研究人員分析了來自204個國家的數據，涉及29種癌症。

研究人員調查所有14至49歲人群的新發病例、死亡人數、健康後果和致病風險因素，以評估1990年至2019年期間的變化。

2019年，50歲以下族群中新診斷出的癌症病例總數為326萬，比1990年增加了79%。乳癌病例和相關死亡人數最多，分別占全球人口的13.7%和3.5%。

1990年至2019年間，早發氣管癌和前列腺癌病例增長最快，估計每年分別增長2.28%和2.23%；與此同時，早發性肝癌病例估計每年下降2.88%。

2019年，共有106萬50歲以下者死於癌症，比1990年的數字增加了27%。在乳癌之後，死亡人數最多的癌症是氣管癌、肺癌、胃癌和腸癌。腎癌和卵巢癌患者的死亡人數增幅最大。