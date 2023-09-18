全球50歲以下罹癌 30年增80% 30、40歲族群 死於癌症增27%
一項最新研究顯示，全球50歲以下族群中被診斷出患有癌症的人數，在30年間增加近80%。
衛報報導，這項由蘇格蘭愛丁堡大學和中國浙江大學醫學院領導的最新研究顯示，全球早發性癌症病例從1990年的182萬例增加到2019年的326萬例，而40多歲、30多歲的族群死於癌症的人數增加了27%。而現在，每年有100多萬名50歲以下者死於癌症。
專家們對病例增加背後的原因仍處於初步了解階段。研究作者認為，不良飲食、酗酒和吸菸、缺乏運動和肥胖可能是關鍵因素。
報告稱，「自1990年以來，全球早發性癌症的發病率和死亡率大幅上升。鼓勵健康的生活方式，包括健康飲食、限制菸酒消費和適當的戶外活動，可以減輕早發性癌症的負擔。 」
過往研究表明，過去幾十年來，世界各地50歲以下成年人的癌症發病率一直在上升，它們大多側重於地區和國家差異。而在這項全球性研究中，研究人員分析了來自204個國家的數據，涉及29種癌症。
研究人員調查所有14至49歲人群的新發病例、死亡人數、健康後果和致病風險因素，以評估1990年至2019年期間的變化。
2019年，50歲以下族群中新診斷出的癌症病例總數為326萬，比1990年增加了79%。乳癌病例和相關死亡人數最多，分別占全球人口的13.7%和3.5%。
1990年至2019年間，早發氣管癌和前列腺癌病例增長最快，估計每年分別增長2.28%和2.23%；與此同時，早發性肝癌病例估計每年下降2.88%。
2019年，共有106萬50歲以下者死於癌症，比1990年的數字增加了27%。在乳癌之後，死亡人數最多的癌症是氣管癌、肺癌、胃癌和腸癌。腎癌和卵巢癌患者的死亡人數增幅最大。
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