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很多食物都含維生素A 不建議吃補充劑

陳雨鑫
從飲食中攝取魚油、內臟類食物，很容易取得維生素A，如果吃富含β胡蘿蔔素的食物如胡蘿蔔、南瓜，人體也能自行合成。（Getty Images）
從飲食中攝取魚油、內臟類食物，很容易取得維生素A，如果吃富含β胡蘿蔔素的食物如胡蘿蔔、南瓜，人體也能自行合成。（Getty Images）

前幾年新冠肺炎疫情，維生素D成了火紅的營養素之一，不少國際研究指出，維生素D是對抗新冠病毒的利器。

維生素D是脂溶性維生素的一員，其他同屬脂溶性的還有維生素A、E、K。維生素A與人體接觸到「光」的器官息息相關，可幫助眼睛調節光線、維持視力，同時也讓黏膜、皮膚維持正常功能。

維生素A缺乏大多出現在開發中國家，根據國民營養調查資料顯示，一般台灣民眾鮮少缺乏維生素A。維生素A很容易從飲食中攝取，如魚油、內臟類食物，如果吃富含β胡蘿蔔素的食物如胡蘿蔔、南瓜，人體也能自行合成。

維生素A的重要性？

1.保護視力健康。

2.維持皮膚、毛髮與黏膜健康。

3.維護免疫功能。

台灣、台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅表示，人體的視覺、基因、生殖系統、免疫系統，以及皮膚、黏膜等都需要維生素A協助維持功能。如果身處食物匱乏的國家，比較容易出現缺乏維生素A的現象。缺乏維生素A，嚴重者會引起夜盲症，患者的皮膚也會格外粗糙、角質化，免疫系統也會受到影響，同時影響生長發育。

有些小孩出生就營養不足、缺乏維生素A，但是小朋友還不會說話，視力衰退或是在暗夜中看不到東西也不會表達，後續會開始出現眼角膜或是角膜乾燥症狀，孩子會時常揉眼睛，把眼睛抓得又紅又腫，再加上陸續會出現畏光、眼痛才被發現已經罹患夜盲症，再從夜盲症追到營養素缺乏，往往都已經太晚，嚴重可能會導致失明。

維生素A除了幫助眼睛或是皮膚維持健康以外，也在免疫功能上扮演重要角色。根據研究顯示，體內若能維持維生素A足量攝取，與缺乏維生素A的人相比，能降低罹患癌症的機率。

維生素A每日建議攝取量？

根據國民營養建議，男性每天建議攝取600微克維生素A、女性攝取500微克。每100公克的肝臟約有7000多微克的維生素A。蘇秀悅表示，攝取100公克肝臟可能就會超過男女每天建議攝取量，但很難有人每天都吃肝臟，且單從飲食中，很難引發維生素A中毒，民眾不必過度擔心。

維生素A過量可能發生什麼問題？

1.一般正常飲食不會過量。

2.短時間高劑量或長時間攝取，才會出現異常。

根據過往的研究，單一攝取維生素A或短時間內高劑量攝取維生素A，才可能導致急性中毒，攝取劑量大約是15萬微克以上，才有可能引起。蘇秀悅表示，如果急性維生素A中毒，會出現噁心、嘔吐、嚴重頭痛、頭暈、視力模糊等現象，緊急接受治療幾乎都可以恢復。

不過國際上比較擔心「慢性維生素A中毒」，每天攝食超過3萬微克的維生素A長達數年，可能會出現中樞神經異常、肝臟、骨骼異常或是皮膚變異等反應。女性懷孕期間或懷孕前期，大量攝取維生素A則可能導致胎兒畸形。嬰兒如果每天攝取5500微克以上的維生素A補充劑，短短三個月，可能就會造成厭食、易怒、顱內壓增高、皮膚病變、脫皮等。但蘇秀悅強調，一般正常飲食都不太可能出現過量的情況。

蘇秀悅表示，維生素A對人體而言是重要的維生素，有些人會擔心平常愛吃肝臟又愛吃胡蘿蔔會不會維生素A爆表？她說，如果天天吃胡蘿蔔頂多皮膚變黃，並沒有這麼嚴重。

服用維生素A補充劑須注意什麼？

蘇秀悅不建議民眾透過保健食品補充維生素A。她說，飲食中非常容易攝取到維生素A，連芒果、西瓜等水果中都含有微量的維生素A，一份芒果有108微克、一份西瓜有58微克，因此在台灣，每天很容易攝取足量維生素A，不需要額外補充。

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