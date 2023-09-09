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喝熱飲能降溫嗎？哪些情況不宜喝？

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

當氣溫居高不下，不少人喜歡來杯冰涼的飲料消暑暢快，但也有些文化是偏好喝熱飲降溫，例如日本、孟加拉、印度和沙烏地阿拉伯，熱茶一整年都受到民眾歡迎。這聽起來似乎有違常理，喝下熱氣騰騰的飲料是否能讓人在炎熱的天氣裡降溫呢？英國倫敦國王學院研究體溫調節的藥理學教授彼得麥克諾頓表示，只要天氣不過度潮濕，喝熱飲確實可以降低人的體溫。

熱飲和辣椒類似 刺激神經調降溫度

許多人發現熱天喝熱茶可以提神，在傳統中醫中，特定茶飲即使泡熱飲也具有清涼的特性。熱飲真的能讓人在炎熱的天氣裡降溫嗎？

麥克諾頓說明，如果飲料溫度比人體溫度高，一開始喝下去會讓人感到更熱。但是人類和所有恆溫動物一樣，會不斷調整體溫以保持恆定的內部溫度。熱飲和辣椒類似，會刺激人體神經中的一種名為TRPV1的受體（離子通道蛋白，能傳遞熱覺、痛覺等訊號），告訴身體需要降溫。為了調節體溫，身體會開始排汗。

大量汗水黏在皮膚上令人備感不適，但如果有微風或風扇，吹過的空氣有助於汗水蒸發，帶走熱量。總體來說，人體維持生命與出汗相關，流汗可以幫助人類在地球表面高溫地帶生存，至少在乾熱條件下是這樣。不過在高濕度情況下，人體出汗的效果較差，因為空氣中已經充滿了水蒸氣，皮膚無法吸收那麼多的水蒸氣；也因此在高濕度下，適合人生存的溫度就降低許多。

2012年發表在《生理學報》雜誌上的一項研究發現，當汗水蒸發後，喝熱飲可以幫助人體暫時降溫。這項研究觀察了騎自行車的人在乾爽氣候下騎車速度是否快到可產生微風，這是讓汗水蒸發的理想條件。

相反的，冷飲會降低體溫，然後刺激大腦減少出汗，使體溫回到基礎水準。美國國家衛生院於2018 年發表的一篇論文表明，若是風較小、濕度較大或存在其他出汗障礙（例如消防員穿厚衣服），透過飲用碎冰來降溫，會比較有效。麥克諾頓表示，冷水肯定會讓身體更冷，它也會抑制出汗。如果人已經熱到大汗淋漓，那就非常適合喝冰水。

感知口渴能力下降 年長者應多喝水

倫敦大學學院的臨床研究員西尼巴努（Cini Bhanu）研究了英國年長者的飲水情況，對許多長者來說，含咖啡因的熱茶通常是他們習慣喝的飲料。就算不是水，而是喝10杯茶，也對人體保持充足水分有好處。由於感知口渴的能力會隨著年齡的增長而下降，巴努建議年長者無論是否感到口渴，都盡量全天喝水。另外，喝茶的人添加奶油、糖或鹽還有一個額外的好處，可以像運動飲料般補充因出汗而流失的電解質。

呼吸急促、心跳加快 不宜喝熱水

職場熱量諮詢專家馬特布里爾利（Matt Brearley），也發現了人們對飲料溫度和水分的另一項誤解。2017年《工作安全與健康》雜誌發表的一項研究顯示，雖然許多戶外工作者熱愛冰水，但他們誤認為寒冷會衝擊身體系統，經常避免飲用冷水。由於這種觀念，許多戶外工作者攝取水份的總量更少，體內水分也更少。

布里爾利在澳大利亞炎熱潮濕的地區工作，當地工人由於容易出汗，難以降溫，很少喝冷水若熱水。他建議戶外工作者「想喝冰水就喝」，同時也需要更多休息時間與冷氣來維持人體運作。

不過有一種情況應避免喝熱飲，專家提醒，當身體無法擺脫多餘的熱量，產生呼吸急促、心跳加快等症狀，此時就建議避免喝熱飲，免得適得其反。

資料來源：健康醫療網

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