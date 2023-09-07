季節變化「這1疾病」增加了 醫籲：低落、疲倦快就醫

圖片來源 ／健康醫療網

時序又將再次迎來季節的轉換期，人們往往會注意到許多身體上的變化，但少有人會留意到季節對心理健康 的影響。事實上，季節轉換對許多人來說，可能成為誘發失眠 或憂鬱症 等身心疾病的因素。

季節性情緒疾患 秋冬日照少易發作

去年秋季的時候，居住在台北的李先生漸漸出現了情緒低落、失眠和食慾改變等症狀，也總是覺得渾身不對勁。過去的他是一個開朗活潑的人，在人際及事業上調適得宜，但在秋季的到來後，他開始感到沮喪和無助，生活充滿了陰鬱的色彩。經過一段時間的痛苦，在家人的建議下，李先生決定尋求專業幫助就醫。

樂生療養院身心科蕭銘宏醫師對病患進行了全面的評估和診斷，發現李先生的症狀與季節性情緒疾患（Seasonal Affective Disorder，SAD）有關，這是一種與季節變化相關的精神疾病，主要在秋、冬季節出現。而季節性情緒疾患與環境光照和生理時鐘調節有關，在秋冬季節日照時間減少，加上北台灣秋冬陰雨連綿的氣候，產生內分泌的失調，可能跟人體內的褪黑素分泌增加或血清素缺乏有關聯，這些生理變化可能導致心情低落、疲倦、食慾改變和睡眠問題等症狀的出現。

關注心理健康 尋求專業治療

及早察覺憂鬱症相關症狀，並及時就醫，尋求專業協助是面對季節性情緒疾患最重要的一步，季節性情緒疾患有多種治療方式，需經醫師會談評估後依個案各面向狀況的評估結果做最適合的安排。

蕭銘宏醫師建議，即使急性的憂鬱症狀改善後，仍應該保持良好的生活習慣，包括充足的睡眠、均衡的飲食和適度的運動，以及與家人和朋友保持正向的聯繫，以減輕情緒疾患或其他身心科疾病的復發風險。此外，保持良好的生活習慣、維繫正向社交活動以及增加接觸自然光，和搭配身心科的藥物及心理治療等干預措施，也可以幫助個體更好地應對季節性情續疾患，以免衍伸出社會心理等其他問題。

資料來源：健康醫療網

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