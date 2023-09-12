維生素C何時吃最好？ 空腹吃吸收率佳

釋迦。（本報資料照片）

維生素C是人體不可或缺的營養素，除了是體內重要的抗氧化劑，可增加細胞抗氧化能力，清除自由基，降低癌症 與心血管疾病發生率，並可促進膠原蛋白的生成，幫助傷口癒合。對愛美人士而言，攝取足夠的維生素C，皮膚也較有光澤、彈性，頭髮不易脆裂，可說是維持人體正常運作、外表更亮眼的重要營養素。

台灣阮綜合醫院營養室主任黃佳進表示，維生素C的好處，還可保護維生素A及E，避免細胞DNA受到破壞，也可與維生素E共同保護血漿中脂質及低密度脂蛋白的氧化，並能促進食物中鐵質的吸收，減少缺鐵性貧血發生。

人體若缺乏維生素C，因體內膠原蛋白合成出現障礙，黃佳進表示，有可能會導致壞血病，早期症狀有體重降低、疲倦、肌肉關節瞬間疼痛、牙齦痠痛出血、皮下微量出血、傷口癒合緩慢等，嚴重時可能出現指甲周邊點狀出血、毛囊出血、毛囊角質化等。

蔬果愈鮮 含量愈高

黃佳進表示，人體無法自行合成維生素C，必須藉由外在食物攝取，而維生素C主要來源為蔬菜 與水果，愈新鮮的蔬果，維生素C含量愈高。而食物中維生素C含量，可能會與品種、新鮮度、生長環境、季節、成熟度、烹調方式或儲存環境不同而有差異。

在蔬菜中，淺色蔬菜以綠芽菜含量最豐富，其次為甜椒、花椰菜、高麗菜心及小白菜；綠色蔬菜則以香椿含量最高，其次為油菜花、 甘藍、野苦瓜、青花菜、皇宮菜等。

富含維生素C的水果，則有芭樂、釋迦 、龍眼、台灣土棗、奇異果、木瓜、甜柿、香吉士等。

3族群 可吃補充劑

阮綜合醫院皮膚科主治醫師、醫美中心主任劉昭宏表示，除長期缺乏生鮮蔬果攝取者，是維生素C缺乏好發族群，抽菸與酗酒者等，也是維生素C缺乏主要族群，這些人皮膚多較暗沉、易長黑斑、有皺紋，頭髮也易斷裂。

建議哪些人額外吃維生素C補充劑？黃佳進與劉昭宏均表示，首要是無法正常飲食或不愛攝取天然蔬果者。此外，每抽一支菸會破壞25毫克的維生素C，也建議癮君子額外補充。另因避孕藥會阻礙維生素C、維生素B6、B12和葉酸的作用，建議服用避孕藥的女性，應額外補充維生素C。

根據台灣衛福部「國人膳食營養素參考攝取量」第八版DRIs建議，成人每日所需量為100mg，哺乳期需增加40mg，上限攝取量為2000mg。而在攝取時機方面，黃佳進表示，空腹使用有較佳吸收率，可於一天中分次使用，若需增加鐵質吸收，可於三餐飯後攝取。

攝取過量 恐腎結石

劉昭宏表示，維生素C為水溶性維生素，若額外補充，多可經腎臟再由尿液排出體外，但若腎臟功能不佳者，服用過量維生素C，可能會增加腎結石風險。另其酸性特質，在咀嚼或吞用補充錠劑時，也可能傷害牙齒琺瑯質或刺激胃壁。

此外，黃佳進提醒，蠶豆症病人若過量補充維生素C，可能出現急性溶血性貧血。高劑量維生素C也會延長人體代謝雌激素的時間，增加雌激素在體內的作用和副作用。

別和含鋁藥物混吃

在服藥禁忌方面，劉昭宏與黃佳進表示，維生素C會促使身體吸收更多的鋁，因此正在使用含鋁的藥物，如Maalox、Gaviscon、Rolaids、Mylanta等胃藥者，額外補充維生素C前，需詢問醫藥專業人士意見，以防造成鋁中毒。