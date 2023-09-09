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拒當「汗味戰士」 止汗劑肌膚乾爽使用最有效

記者許政榆／綜合報導
許多人有夏季腋下汗臭的困擾，會使用止汗劑、體香劑。此為示意圖。(本報資料照片)
許多人有夏季腋下汗臭的困擾，會使用止汗劑、體香劑。此為示意圖。(本報資料照片)

連日高溫使得汗如雨下，女性最怕香汗淋漓，男性也怕汗流浹背，衣服濕兩塊更顯狼狽，想要擺脫「汗味戰士」，專家建議，民眾購買止汗劑前，應確認產品外包裝有完整標示，使用時應避開傷口，且應於乾爽時使用，並以局部塗抹，也不應過度使用，若有異常出汗情形應立即就醫。

台灣衛福部食藥署醫療器材及化粧品組科長張家榮表示，止汗劑屬於特定用途化粧品，而市售的止汗劑產品種類多，常見包括滾珠劑、噴霧劑型、固狀劑、乳霜劑及粉末狀等，消費者可依使用需求及習慣選擇適合自己的產品。

張家榮說，購買時要「認標示」，看清楚產品外包裝是否有完整化粧品應標示事項；使用前要檢查肌膚狀況，除毛刮毛後或肌膚有傷口、發炎等情形要「避傷口」；使用止汗劑要「乾爽用」，最佳使用止汗劑時機是睡前或者是在肌膚乾燥下使用，使用後六至八小時產品才會起作用，且要避免在大量流汗、散熱後使用。

而使用時更不可以全身塗抹，應該要「限局部」，用於腋下等易出汗部位；最後，止汗劑與常見的保濕化妝品、防曬劑不同，應視情況適量使用，「不過度」使用，以避免肌膚刺激。

張家榮提醒，止汗劑只能抑制出汗狀況，如果有大量不正常的出汗情形，就應該立即就醫，請醫師協助治療，切勿誤信偏方反而會造成肌膚不可預知的傷害。

止汗劑最佳使用時機是睡前或是肌膚乾燥時，且要避免在大量流汗、散熱後使用。(圖：食...
止汗劑最佳使用時機是睡前或是肌膚乾燥時，且要避免在大量流汗、散熱後使用。(圖：食藥署提供)

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