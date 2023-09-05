日排核汙水掀囤鹽潮 醫：沒必要搶、吃過量有危害

圖片來源 ／健康醫療網

日本 福島第一核電廠自8月24日起開始排放含氚核廢水 ，有些民眾擔心海產會受到核廢水汙染，同時也爆發一波搶鹽、囤鹽潮。但有醫師警告，人體每天需要攝取的鹽量不多，一包鹽可以吃好幾個月，若攝取過多會對腎造成負擔，長期下來對健康也會產生危害。

台灣新光醫院腎臟科主任方昱偉醫師表示，以健康人來說，其實每人每天鹽攝取量大約就1茶匙平匙的量，老實說真的沒必要為了這風波搶鹽，一包鹽大約吃幾個月都沒有問題，而且鹽攝取過多會對腎造成負擔，影響排水留鹽的平衡機制，長期下來對健康也會產生危害。

鹽如何吸收代謝？「腎」是最主要器官

鹽最主要的代謝器官就在腎臟。方昱偉說明，鹽就是所謂的鈉離子（Na+），經過腸胃道吸收後會透過血液來到腎，腎會接收到身體的訊息來決定身體要留多少鹽、水，並藉由精密的「腎小管」系統排出、吸收鹽份。

當身體處於脫水狀態，經過荷爾蒙、各種系統作用後，腎接收到訊息便會想辦法把水留在體內、把鹽排出體外，以維持體內鹽、水的恆定。方昱偉表示，當鹽攝取過多，相對來說水分又處於攝取不足的情況下，腎臟本身要做的工就會比較多，需要更多時間去代謝。

健康的人鹽過量沒問題？水喝多一點就好？

一般來說，健康的人擁有正常腎臟功能的情況下，偶爾攝取過多的鹽只要喝的水相對夠多，對腎臟功能就不見得會有太大的影響。

不過，方昱偉提到，最新流行病學研究發現，若長期處於高鹽飲食，即使是健康的人都會較容易出現早發性高血壓 前期症狀，通常1天攝取量超過2至3克以上，可能就會產生血管硬化、高血壓初期表現症狀。

而鹽攝取過多最擔心的其中一種腎臟疾病就是「高血壓腎臟病」。腎臟會分泌腎素，透過腎素-血管收縮素-醛固酮系統（RAAS），影響血壓，而血壓的變化又會反過來影響腎臟功能。

方昱偉表示，如果本身有高血壓，鹽會刺激身體產生「腎素」進一步回饋、加重影響血壓控制，很多高血壓患者突然血壓控制不好可能就是吃太多鈉離子成分的物質，讓身體處於高鹽的狀態，所以如果本身有高血壓家族史，或已經進入高血壓前期，即使身體是健康的也要注意鹽攝取不可過量。

「這些」人易水腫應注意鹽攝取 以免走向洗腎之路

除此之外，若已處於疾病狀態下更要留意鹽攝取。方昱偉指出，腎臟病、心臟病、肝硬化等容易水腫的疾病，在水腫的情況下都建議限鹽採低鈉飲食，因為體液失衡時，過多的鹽容易導致相關的病變，而且也會讓器官的衰竭進展得更快。

方昱偉提到，身體的水腫需要腎臟去排泄，一旦腎臟沒有辦法排出過多的水，無法自己代謝水腫的狀態，洗腎可能就是需要採取的治療手段，所以針對容易產生水腫的疾病為避免鹽、水蓄積在體內，都一定要留意鹽分的攝取延緩洗腎的時間點。

每人每日鹽攝取 建議低於2克較安全

根據台灣衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（即食鹽6公克）。不過，方昱偉表示，依體水的不同，每人每日鹽攝取量通常約2000至2500毫克，根據最新研究建議低於2000毫克是較安全且對健康有益的，對健康人而言還是建議鹽愈低愈好。

至於本身已經罹患容易水腫的相關疾病，鹽分的攝取量方昱偉表示，應依疾病的嚴重程度跟水腫的程度來決定，一般會建議每天不要超過1000毫克，如果有特殊需求頂多到1500左右。

由於現在飲食過度精緻化，有些食品添加物、成分都有鈉離子，若沒有注意容易使身體處於高鹽狀態。因此，方昱偉也提醒，飲食以外食為主的民眾應定期監測血壓，尤其已有慢性病的患者更要注意飲食調控、遵循醫囑。

資料來源：健康醫療網

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