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長待冷氣房感覺累 小心「冷中暑」找上門

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

天氣炎熱高溫，許多上班通勤族因長期頻繁進出冷氣房，冷熱溫差交替下，整日疲倦昏沉，不僅工作提不起勁還外加食慾不振相當苦惱，醫師建議多補充水分，並保持運動習慣排汗散熱，避免身體散熱不良，導致熱氣累積過多而讓「冷中暑」找上門。

身體溫差過大 造成「冷中暑」

一名38歲女性上班族最近辦公時不僅愈坐愈累、身體感到疲倦，整個人還特別「阿雜」甚至身體感到悶熱不適，詢問同事後，意外發現大家都有類似症狀，嚴重的人還會出現頭暈及噁心反胃等現象。就醫才知道原來是「冷中暑」。

台灣門諾醫院壽豐分院家醫科醫師陳怡廷說，夏天不論在冷或熱的環境中，只要身體接觸溫差過大的室內外，當散熱或是體溫調節不良時，就有可能會造成中暑，除了一般常見的熱中暑，也會有冷中暑的情況發生。尤其上班通勤族或送貨員，反覆進出冷熱溫差大的環境中，這些都容易會造成身體散熱不良，讓原本應該通過汗水或毛細孔排出去的熱氣，因為遇冷後，毛細孔和微血管急速緊縮，導致無法散去而出現冷中暑。

減少頻繁進出 運動也能緩解

陳怡廷表示，冷中暑主要是由於身體在環境溫差的改變下，身體沒有成功達到排汗、散熱，長期累積下來，人就會容易感到比較疲累，並覺得頭暈虛弱或出現食慾不振等症狀，建議民眾應減少頻繁進出溫差大的地方，或是在冷氣房中留意環境溫差變化，可添加薄外套，避免讓身體溫度忽高忽低。

陳怡廷強調，若民眾因工作需求，時常處於溫差大的環境中或長時間待在冷氣房中，就要看水分流失狀況適當補充水分，建議以溫水、常溫水為主，切忌冰水，如果流汗量大，則可補充含有電解質的水，每天還要保持固定運動習慣，適度流汗能幫助散熱，有助緩解及減少冷中暑。

資料來源：健康醫療網

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