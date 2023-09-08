女穿牛仔褲易悶熱、摩擦 小心皮膚3疾病

炎熱天氣，女性穿牛仔褲容易產生毛囊炎、黴菌、感染濕疹3種皮膚問題，應評估工作、環境等再決定是否穿著牛仔褲。（取自pexesl）

一般女性穿牛仔褲容易產生三種皮膚問題，也有可能會因為流汗、摩擦造成皮膚疾病症狀更嚴重。

一名網友在網路社群平台上發文表示，走在路上發現女生都穿寬褲、瑜珈褲等，想知道為什麼很少女生穿牛仔褲，難道是退流行了嗎？貼文一出引起眾多討論，網友紛紛留言提到天氣炎熱穿牛仔褲又熱又悶，容易產生皮膚、外陰部方面的問題。更有網友指出婦產科、皮膚科醫師都不建議女性夏天穿牛仔褲。

林口台北長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠表示，其實自己也很少穿牛仔褲，因為很悶熱，尤其氣溫較高時，更容易流汗，若以皮膚科醫師的觀點來看，一般女性穿牛仔褲可能會有三缺點，也有可能會因為流汗、摩擦造成三種皮膚疾病症狀更嚴重。

黃毓惠指出，天氣較炎熱時，女性穿牛仔褲可能有些缺點，容易產生以下三種皮膚問題：

毛囊炎：

也就是所謂的「痘痘」，在皮膚科診間其實這樣的病人並不少見，有些病人如果比較愛穿牛仔褲等較悶熱的衣物，外陰部容易有毛囊炎的情況。

黴菌感染：

皮膚會出現紅色斑點或斑塊，產生皮屑、搔癢的情況。穿牛仔褲很悶，會讓臀部、胯下一直呈現濕熱狀態，也比較容易有黴菌感染，很多病人胯下因此有環狀紅斑、搔癢，若再穿牛仔褲又悶又癢會相當難過。

濕疹：

穿牛仔褲悶熱、容易流汗，若再加上生理期，有時皮膚會因此出現外陰部濕疹，這也是較常見的問題。

黃毓惠醫師表示，如果本身就容易有上述皮膚問題，或是已經有相關症狀就建議不要穿牛仔褲這種悶熱、不透氣的褲子，此外工作內容是會流汗、工作環境悶熱的（如：在餐廳廚房工作、工作穿著防塵衣等）也建議別穿牛仔褲。

異位性皮膚炎、汗斑更嚴重

除了上述三疾病風險外，女性天氣熱時穿牛仔褲也有可能加重某些疾病症狀。黃毓惠醫師提到，異位性皮膚炎、汗斑等，可能會因為穿牛仔褲流汗，導致衣褲黏在皮膚上悶住，容易使症狀產生或加重，此外少數乾癬病人病灶會在外陰部，而牛仔褲布料較硬，摩擦、悶熱等可能會使乾癬更癢，因此也不建議穿牛仔褲。

民眾若是牛仔褲愛好者，在天氣較熱時應評估工作、環境等再決定是否穿著牛仔褲，避免皮膚出現問題。

黃毓惠強調，主要還是悶熱問題而不是牛仔褲本身的問題，天氣較熱時，不只是牛仔褲，較緊身且不透氣的布料（如：塑身衣等）其實都有皮膚疾病風險，建議穿著棉質、透氣舒適的衣褲以減少相關問題產生。（本文由「健康醫療網」提供）