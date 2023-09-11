孩子扁平足 不及早治療恐行走困難

醫師指出，從後方觀察孩子的足跟，若足跟往外側彎曲，就可能是扁平足。（圖：台灣恩主公醫院提供）

孩子的生長狀況向來是父母最擔憂的事，若肢體發育的過程中有問題或有先天性疾病而不知、錯過黃金治療期，可能會讓孩子在未來承受生活上的不便。台灣恩主公醫院復健科薛千川醫師說明，30%的孩童有足部問題，其中最常見的是扁平足，若沒有在兒童時就接受治療，可能會造成行走上的困擾。

扁平足是一種足弓塌陷的先天性足部疾病，因為足弓塌陷時像鴨母蹄，所以又稱「鴨母腳」。薛千川醫師解釋，扁平足分為軟性扁平足與先天異常扁平足，前者抬起腳時看的到足弓，但踩地時足弓就塌陷、看不見，這類病人占九成以上；後者無論有無踩地，腳底都是平的，雖佔少數，但通常必須開刀治療。

薛千川醫師提到，大部分扁平足沒有原因，有些兒童是因為筋太軟、張力不夠才會足弓塌陷，3歲前父母可以先觀察孩子赤腳踩地時，內側足弓有沒有凹陷，或從後方觀察足跟會不會往外側彎曲，若3歲以後依然看不到足弓或足跟會往外側彎曲，就可能是扁平足，需要復健治療或穿矯正鞋。

薛千川醫師強調，若在兒童時期沒有治療扁平足，可能會出現協調性障礙、走路笨拙不太跑跳、動作總是比較慢等情形，成年後容易導致肌耐力與協調性比較差，也會產生足內側疼痛、腳後脛肌肌腱容易拉傷等症狀，若同時有內八，則很容易跌倒，間接造成危險。

兒童扁平足的復健治療著重在訓練足弓的張力，像是墊腳尖來回走動、用腳掌和腳趾夾小珠珠或毛巾等物品，若經過醫師診斷同意，則可選購扁平足專用鞋，這種鞋的足弓處比較硬，可以誘導孩子的足弓正常發育。除了正式治療外，平時在家盡量不要讓孩子「W坐姿」，這個坐姿會讓原本就低張力的筋更軟，影響扁平足矯正，且可能會使孩子走路內八，對下肢發育不利。

扁平足專用鞋墊的足弓處比較硬，可以誘導孩子的足弓正常發育。（圖：台灣恩主公醫院提供）

扁平足的治療貴在早期發現，薛千川醫師表示，父母平時應多觀察、注意孩子的足弓及走路情形，但不必過度緊張，若發現異常且觀察一段時間後無改善，就需要盡快找小兒復健專科進行診斷與評估，以免錯過黃金治療期。

資料來源：NOW健康

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