兒童矯正牙齒 把握黃金期

醫師表示，6到12歲孩童由於牙齒正處於發育、快速變化時期，矯正速度更勝於13歲以上的青少年和成人。（取材自ingimage）

有些孩子會面臨同儕嘲笑自己的牙齒凌亂和戽斗，有人會主動向家長反應希望透過矯正改善臉型；有些家長則為了孩子的咬合和臉型積極諮詢矯正方法。然而，使用傳統矯正牙套難免被嘲笑是「大鋼牙」，降低孩子的矯正意願，因此隱形牙套逐漸受到家長與孩童的青睞。

隱形牙套 透明隱蔽舒適

台灣碧礽牙醫診所院長吳碧礽指出，隱形牙套是一種活動的矯正方式，由電腦根據患者的口腔掃描影像進行牙套客製化，能精準預測牙齒的移動速度及位置，經牙醫師的專業及經驗評估，為患者設計一套完整的矯正療程，適用於兒童與成人，且幾乎所有不同矯正需求的患者都能使用，其優點在於外觀透明，配戴時不易被他人察覺，相較於傳統牙套更為隱蔽。

此外，隱形牙套戴起來的舒適度高，沒有傳統牙套會勾破嘴巴的鋼線，清潔上也更便利，加上隱形牙套通常是每2周就能更換一套，相較於傳統牙套每個月調整一次的方式，每次換新牙套時的調整力道更平穩，不會因為過緊而感到疼痛。

如何選擇？ 最多專利可靠

那麼該如何選擇隱形牙套呢？吳碧礽醫師提醒，目前市面上有多種牙套廠牌，會建議挑選全球首創、歷史最悠久，且擁有最多專利的隱適美隱形牙套，其軟體設計更精準、方便，牙套的材質及韌度都更勝於他牌。

此外，牙醫師的矯正治療經驗也很重要，除了隱形牙套的矯正經驗之外，應挑選同時具備傳統矯正經驗的醫師，比起隱形牙套，傳統牙套矯正更考驗醫師的判斷和療程設計能力，因此當電腦判讀有誤時，醫師才能在第一時間察覺並修正，而非過度仰賴電腦的療程設計。

隱適美幼童牙套可提早治療暴牙問題。（圖：吳碧礽醫師提供） 隱適美幼童牙套，提早處理牙弓不足、牙齒凌亂問題。（圖：吳碧礽醫師提供）

幼童矯正 修正臉型發育

最佳的矯正時期是什麼時候？吳碧礽醫師表示，通常成人矯正的療程時間至少需要兩到三年，若牙齒過於凌亂，療程時間還有可能增加，對於6到12歲的孩童來說，由於牙齒正處於發育、快速變化的時期，矯正的速度更勝於13歲以上的青少年和成人。

隱適美設計的「幼童隱形牙套」，主要針對兒童的牙弓太窄，使牙齒凌亂提早擴弓，讓牙齒提早修正凌亂的狀況，另外，針對幼童臉型有骨骼異常發育成暴牙或戽斗的情形，透過隱形牙套，提早進行阻斷式的骨骼矯正治療，讓孩童的發育可以導正到正常的發育軌道上，使臉型的發育變正常。

6、7歲換牙 建議開始矯正

吳碧礽醫師建議，通常6、7歲的兒童正值換牙期，所以在兒童的4顆門牙長出來以後，就可以開始進行矯正，此時骨骼仍在發育，可以盡早調整骨骼和齒列的位置。

若兒童每天認真配戴隱形牙套，戴滿每日所需時間約22小時，快則平均每7到10天就能換一套牙套，整體矯正進度更能縮短至8個月到1年半的時間，不僅能避免學習期間受到同儕的異樣眼光，同時也因為齒列整齊，進食和清潔都更方便，能幫助孩子健康地成長發育。

吳碧礽醫師強調，特別是有嚴重暴牙或戽斗的兒童更應及早治療，否則等到成年後，顎骨已發育完成，此時較難再透過矯正就容易地改善暴牙或戽斗，恐怕要以正顎手術才能治療，手術不僅有風險，在成長過程中，還會因為暴牙或戽斗而留下許多不愉快的回憶。

資料來源：NOW健康

https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=59864