拇趾外翻5常見原因曝光 如何治療、選擇鞋子？

(取材自健康醫療網)

身為上班族的李小姐，因為工作要求常常需穿高跟鞋，久而久之大腳趾開始外翻變形，不但外型改變，也影響日常行走功能。

「大腳趾外翻」的比例女性大於男性，一般認為腳趾外翻的原因是高跟鞋造成，不過台安醫院骨科 主任劉大永醫師指出，腳趾外翻的原因綜合性別、環境因素、遺傳因素等，其實有5常見原因。

大腳趾外翻也就是腳大拇趾外翻，從男性也會拇指外翻的情況來看，就可知道大腳趾外翻並非一定是穿著高跟鞋造成的。

劉大永醫師表示，拇趾外翻是足部生物力學上不平衡引起的，除性別、環境、遺傳因素，包括骨頭、韌帶及肌肉 等都是造成的原因，發生在2%－4%人身上，通常30－50歲的族群易出現徵狀，以下是造成拇趾外翻的常見5原因，包含：長期穿著不合適的鞋子，例如：高跟鞋、窄楦頭的鞋子 足部過度負重，如：體重過重 足部肌腱功能不良、足弓支撐性變弱導致足內翻、變形 遺傳因素，常見於年輕女性類風溼性關節 炎、痛風等發炎性疾病，或創傷及神經系統疾病造成。

若有大拇趾疼痛、變形等疑似症狀，醫師會先詢問病史，並安排X光攝影。劉大永醫師提到，在X光片下若測量第一蹠骨及趾骨夾角超過15度，且第一二蹠骨夾角超過9度就可診斷為腳趾外翻，若是懷疑有類風濕關節炎、痛風等發炎性疾病，則需進一步抽血檢查。

若要治療腳趾外翻，穿著適合的鞋子是相當重要的一部份，劉大永醫師表示，像女性應避免穿著高於一寸的鞋子，選擇寬楦頭並有足弓鞋墊支撐的鞋子，此外也要避免平底鞋、夾腳拖鞋及窄頭高跟鞋。

除了鞋子外，也可使用足部輔具如：五趾分隔襪、大拇指分隔墊、腳趾外翻矯正器等，減少大腳趾內側摩擦、減緩足部壓力分散不均的問題。

另外，劉大永醫師指出，治療時也需進行足部周圍肌力訓練，避免足內翻變形惡化造成足弓塌陷，若有運動或走路完疼痛，可透過冰敷、消炎止痛藥緩解疼痛發炎，並應避免長時間行走及久站。

至於手術治療通常是治療大腳趾外翻的最後選擇，只會在其他治療方法無效，或當大腳趾外翻足部已產生明顯變形、無法穿鞋或造成生活上的困擾時才會考慮。因此，劉大永醫師呼籲，大腳趾外翻應早期發現、早期治療，才可避免症狀進一步惡化到需手術的地步。

資料來源：健康醫療網

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