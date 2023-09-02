擔心出糗、受關注就胃痛冒冷汗... 你可能有「社恐」了

圖片來源 ／健康醫療網

焦慮症是兒童青少年最常見的心理健康 問題之一。過往研究顯示，將近十分之一的兒童青少年有社交焦慮症，而近年來「社恐」一詞更是在網路上廣泛流傳，指的正是這些深受人際關係壓力所苦的孩子們。

社交焦慮症狀 影響人際關係

社交焦慮症的核心症狀，包含擔心自己會在眾人面前出糗，一旦受到注意就感到焦慮，甚至出現如心跳加快、喘不過氣、冒冷汗、胃部不適、腦袋一片空白、肌肉 僵硬緊繃等症狀。患者可能為了避免焦慮而因此而避免與人交流、迴避注視他人，逃避新環境，上台演講報告等特定場合。

這樣的情況會對孩子的人際關係和學校適應產生許多負面影響。然而，社交焦慮症常被忽視，許多孩子因為出現拒學問題而就醫，經過仔細評估後才發現背後隱藏著嚴重的社交焦慮症狀。

了解社交焦慮成因 藥物和認知治療

台灣台北市立聯合醫院松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻說，社交焦慮症的成因複雜又尚無定論，和先天遺傳特質及後天環境因子可能皆有關聯。孩子如果有傾向負面思考、缺乏自信、自我要求過高、過度在意他人評價等特點，更容易出現社交焦慮症狀。若過往曾有霸凌、兒時創傷等負面經驗，也可能讓孩子在面對與人交際的場合倍感壓力。

此外，若孩子合併某些精神科診斷，例如憂鬱、自閉症、思覺失調症等，都有可能影響其社交能力、社交技巧，或以社交退縮為早期之表現。治療社交焦慮症，需同時結合藥物、放鬆技巧訓練和認知行為治療等多種方法。

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