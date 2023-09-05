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體內濕氣難去 臉油、腹凸怎麼辦？消暑飲食這樣吃

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有些人吃不多但體重反而增加，甚至喝水都會胖，可能與體內濕熱有關；圖為示意圖。（Getty Images）
有些人吃不多但體重反而增加，甚至喝水都會胖，可能與體內濕熱有關；圖為示意圖。（Getty Images）

立秋後，天氣仍炎熱，食欲不佳。中醫師表示，濕熱是影響食慾的主因，加上部分民眾常喝冷飲、吃冰品毫無節制，寒氣也隨之進入體內，傷害脾臟，常見的表現是舌苔白膩，輕則腹痛、腹瀉，重則噁心嘔吐。古話說：「千寒易除，一濕難去。濕性黏濁，如油入面。」他坦言，很多人患上脂肪肝、哮喘、高血壓、心腦血管疾病，甚至惡性腫瘤，這些病症都跟濕邪有關。

一濕難去 臉油、腹凸顯現

周宗翰指出，現代人運動量越來越小，體內陰盛陽虛從而濕邪內鬱，而且飲食上偏愛辛辣、味重及嗜甜，一旦攝取過多肥甘厚膩的食物，會導致腸胃濕熱影響運化功能，當脾胃無法把這些東西都轉化為人體能用的營養成分時，將變成濕邪留在體內，恐導致民眾渾身發沉無力、頭髮油，臉部油、腹部凸出、水腫肥胖、免疫力下降等症狀的發生。

如何判斷自己體內是否有濕氣呢？周宗翰說明，身體的濕氣就是無法有效調節的水分，所以夏天易疲勞、中暑、頭暈目眩的人要特別注意，另外，吃得不多但體重未減輕反而增加，甚至喝水都會胖也與濕熱有關係。

周宗翰說，人體水分約占體重65％，水代謝與肺、脾、腎有關，臟腑功能失調時會代謝異常，輕則體重增加，重則出現浮腫。許多人長胖，並不是脂肪增加，而是水液內停所致，稱為「水腫胖」，其他症狀如皮膚濕疹、雙腿浮腫、女性白帶清稀量大等，甚至大便易黏在馬桶上，都證明體內有濕氣。

想要去除體內濕氣，平時可多食用燕麥紅豆薏米粥。（取材自ingimage）
想要去除體內濕氣，平時可多食用燕麥紅豆薏米粥。（取材自ingimage）

燕麥紅豆薏米粥 改善浮腫

民眾想要去除體內濕氣，平時可食用燕麥紅豆薏米粥，周宗翰描述，其具有祛濕排毒、瘦身健脾、潤腸通便之功效，且還可改善下身浮腫肥胖問題、降血壓及血脂、去水腫、調解血糖、解毒抗癌。

薏苡仁又叫薏米、薏仁，周宗翰解析，其性味甘淡微寒，有利水消腫、謎脾去濕、舒筋除痹、清熱排膿等功效。現代人精神壓力大，常有心氣虛、飲食不節、運動量少、脾虛濕盛等情況，既要祛濕，又要補心，還要養脾胃，食補非紅豆、薏米莫屬，而燕麥也具有明確的降血脂功效。

此外，民眾如經常大量出汗、走路易喘，且到入秋後情況未改，可能是心氣虛弱，且一旦流汗過多會加重心氣消耗，引起難以緩解的疲勞。

周宗翰提到，有時容易喘並不是肺出問題，而是心肺之氣虛弱造成，雖然心和肺共同負責全身氧氣運輸，但肺的能量來自於心，當心氣虛弱，肺的能量也會不足，因此夏天時喝「生脈飲」有助養陽，特別是容易出汗的人，在初夏時就可以開始飲用，避免大量出汗導致血鉀流失。中醫認為酸味的藥具有收斂作用，能夠收斂汗及耗散的心氣。

生脈飲 收斂汗及耗散心氣

▸材料：麥冬10g、五味子5g、人蔘片10g 清水適量。

▸做法：將麥冬和五味子洗淨，放入砂鍋中，一次性加足清水，蓋鍋蓋以大火燒開後，轉文火煮15分鐘揭蓋、關火。另外將人蔘片放入玻璃壺中，把煮好的水倒入，蓋上壺蓋浸泡20分鐘，即可飲用。

鳳梨冰茶。（Getty Images）
鳳梨冰茶。（Getty Images）

自製5茶飲消暑氣

天氣熱沒食慾、體內濕氣重、容易疲憊，周宗翰提供5款茶飲，日常飲用補充營養。

1.山楂枸杞茶

▸材料：山楂、枸杞各15克。

▸做法：以沸水沖泡山楂、枸杞2小時，頻頻飲用，每日數次。

▸功效：山楂能夠開胃消食、活血化瘀、提高人體免疫力、抗衰老、調節血糖和血脂，枸杞則能起到滋補肝腎、保肝降壓、降低膽固醇的作用。

2.竹葉薄荷茶

▸材料：鮮竹葉10克，鮮薄荷葉2克，綠茶5克。

▸做法：將食材以開水沖泡，隨時飲用。

▸功效：具清涼透表、解暑散熱、利尿。

3.清暑瘦身茶

▸材料：乾荷葉1錢，洛神茶5朵，清水1000c.c.，代糖適量。

▸做法：將藥材洗淨放入茶壺中，水煮開後沖入茶壺中煮5分鐘後至出味成紅色，即可加入適量代糖並飲用。

▸功效：荷葉性味苦平，可清暑通氣。加上洛神花對暑夏燥熱性的虛火上升、高血壓、全身倦怠有緩解之效。

4.鳳梨冰茶

▸材料：紅茶適量，鳳梨400g、冰糖（細砂糖）160g、檸檬汁20g。

▸做法：將鳳梨切丁與檸檬汁、糖通通放進果汁機裡，按果醬或是濃湯模式即可，完成後用倒入密封罐中，待降溫冷藏保存（儘快食用較新鮮）。最後，再2舀適量的鳳梨淋醬加入冰紅茶即可享用。

5.蓮藕汁

▸材料：蓮藕，冰糖

▸做法：將蓮藕連皮洗淨、切段保留外皮，將蓮藕煮熟或蒸熟，就可以加水、冰糖，以果汁機打成汁。

吃冰無節制，恐會讓寒氣進入體內，喝「生脈飲」有助養陽。（取材自ingimage）
吃冰無節制，恐會讓寒氣進入體內，喝「生脈飲」有助養陽。（取材自ingimage）

高血壓 肥胖 血糖

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