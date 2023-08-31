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舌頭麻、食慾差又沒精神當心更年期 中醫調理緩解不適

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

53歲黃女士最近看到食物想吐、食慾不振、全身無力沒精神。舌頭有麻刺感半年，吃東西時味道變差，於西醫看診檢查後，表示無特別異常。經過一段時間，狀況仍沒有緩解，於是尋求中醫協助，經中醫調理後，食慾改善能吃得下食物，味覺變化減輕，也比較不易疲倦有體力能出門走走。

精神不濟脾胃虛 中醫治療精氣神

台南市立醫院中醫部陳奕任醫師表示，黃女士精神較緊蹦伴隨疲憊，四肢稍冷，舌診稍胖有津，寸脈較弱、關脈較弦，中醫證型上屬於脾胃虛寒伴隨心陰不足。治療上給予小建中湯、甘麥大棗湯加上蒼朮、厚朴、陳皮、黃耆、何首烏等藥材，並針灸陷谷、足三里、太衝、三陰交、合谷、印堂、神庭、本神、耳神門等穴道。

衛教飲食可用雞蛋小米粥、小麥、麥茶及玫瑰等可以安神，避免難消化及烤、炸、辣食物以利健脾胃。鼓勵保持情緒健康並發掘個人興趣，多出門走走。

黃女士回診表示，中醫調理次日就覺得味覺較正常，食慾也改善，也較有體力與精神能出門散步。

更年期常見症狀 正確飲食加運動

陳奕任醫師指出，女性停經後因為卵巢濾泡功能減低，在停經後第二到八年常有不適症狀，因濾泡刺激素及黃體激素升高，伴隨雌性激素下降，出現潮熱盜汗、睡眠變差、情緒低落、記憶變差、感覺異常及尿失禁等症狀。

但非每位女性都會有更年期不適應症，透過正確飲食和運動，配合中醫依個人體質調理，可以幫助不適症狀減緩，安穩度過更年期。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58986

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