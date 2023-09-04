「處暑」後潤肺防秋燥 12招養生

「處暑」早晚較涼，晝夜溫差大。（取材自Ingimage）

24節氣中屬於秋天第二個節氣的「處暑」剛過，「處」有止的意思，指暑氣到此打住，在立秋之後理應感受到秋意。處暑中午雖然炎熱，但早晚較涼，晝夜溫差大，外出應加件外套。養生以益腎養肝為主，多吃白色食物潤燥養肺。

處暑養生 4大要點

秋天有燥邪，會影響肺臟，耗損人體津液，出現口乾舌燥、便秘、皮膚乾癢等症狀，多喝水恐難以改善，不妨藉由日常飲食「顧肺管」。

1、捂秋凍

春捂秋凍是古人一條非常實用的生活諺語，「春捂」是為了幫助氣血走表散熱，促進陽氣生髮；「秋凍」是為了氣血入裡保存熱量，促進陽氣潛降。因此，處暑後要使身體有一些涼意，不要天一冷就馬上全副武裝，穿很厚的衣服。

2、防秋燥

處暑時節後的養生重點是預防秋燥。「秋燥症」主要表現為皮膚乾澀粗糙，鼻腔乾燥疼痛或口燥咽乾、大便乾結等，需要及時採取預防措施，以免發展為疾病。專家建議：除了多喝開水、淡茶、豆漿等飲料以補水外，保持居住環境的濕度也是潤燥的重要環節。

最簡單的辦法就是在家中種些花或養魚，不然的話早晚多往地上灑點水，或用濕拖把擦地等。多食新鮮蔬菜和水果，便於生津潤燥、消熱通便。像西瓜這類大寒的瓜果，則要少吃或不吃了，多吃一些蘋果、梨、葡萄之類滋陰的水果。

3、潤肺

初秋的氣候逐漸乾燥，最容易對肺陰造成損傷，伴隨著夏季眾多的細菌也會侵入呼吸道黏膜，引起感冒、支氣管炎、扁桃腺炎和肺炎等疾病，一些氣喘病也會在此時復發或者加重。所以，加強對肺陰的保護顯得尤為重要。

中醫上講肺喜潤而惡燥，燥邪傷肺，養肺不僅能使肺氣更加充盈，增強肺的主氣，也能治療由於肺虛所導致的各種疾病。在食物的分類上，甘潤的食品對肺是最有益的，例如梨、荸薺、枇杷、蜂蜜、甘蔗、柚子等，還有眾多的粥品，更是養肺的首選，例如銀耳冰糖粥、百合蓮子粥等。

4、少辛增酸

而少辛的原因，同樣是為了減少肺氣的耗散。大家都知道，吃過於辛辣的食物會導致人體發汗，這是因為味辛的東西都有發散作用，能調動人體肺部的陽氣通過汗液從體內發洩出來，隨後身體便涼了。

所以，處暑之後不應吃辣椒、花椒、生薑等辛熱食物，更不宜吃燒烤食物，以免加重秋燥的症狀。多酸則是強調應多吃酸性食物，如葡萄、石榴、橘子、山楂等，以此來達到保肝護肺的效用。

以下12個處暑養生小撇布：

1、早睡早起

處暑時節正處在由熱轉涼的交替時期，自然界的陽氣由疏瀉趨向收斂，人體內陰陽之氣的盛衰也隨之轉換。此時人的起居應相應調整，尤其是睡眠要充足，最好比平常多睡一個小時，因為只有這樣，才能適應「秋乏」。

2、益腎養肝 多吃蔬果

處暑節氣，炎熱的夏天即將過去，隨著氣侯漸漸乾燥，身體裡肺經當值，這時可多吃滋陰潤燥食物，防止燥邪損傷。多吃蔬果可以起到生津潤燥、消熱通便的功效，能補充人體的津液。應少吃或不吃煎炸食物，因為這些食物會加重秋燥的症狀。

3、多喝水去秋燥

想去秋燥必須養陰，而養陰的重點在於留住水分。除了多吃平潤的食物外，水分的攝取也不可少。建議早上起床後喝一杯溫水，可以讓整個消化系統甦醒過來，腸子開始蠕動。

白色食物。（本報資料照片）

4、多吃白色食物

中醫有「五臟配五色」之說。白色食物偏寒涼，可滋陰潤燥、養肺，因此白蘿蔔、白菜、高麗菜、白花椰菜、洋菇、白木耳、甘蔗，或中藥材的杏仁、山藥、茯苓、白芝麻、百合、白芍，適合一般體質者補身。

5、少吃生薑

因為秋天氣候乾燥，燥氣傷肺，加上再吃辛辣的生薑，更容易傷害肺部，加劇人體失水、乾燥。那麼，人體就必須經常給自己補水，多喝水也就成了我們對付秋燥的一種必要手段。

6、通風透氣 早晚添衣

處暑時節，正值初秋，暑熱尚未退盡，此時不宜過多過早地添加衣服，以自身感覺不過寒為準。一定要確保室內通風，白天只要室內溫度不高就不宜開空調，可開窗使空氣流動。

7、護腸養胃

對於消化功能低下的人來說，除了及時治療、避免冷飲冷食、避免過度刺激的辣椒等調味品、少吃傷害消化系統的藥物之外，還要消除不利於消化吸收的各種不良習慣。

8、精神調養

處暑時節宜安靜性情，時至處暑，秋意越來越明顯，大自然逐漸出現一片肅殺的景象，此時人們容易產生悲傷的情緒，因此在精神調養上，處暑時節要注重收斂神氣，使神智安寧，使情緒安靜，切忌情緒大起大落，平常可安排多聽音樂、練習書法、釣魚 等安神定智的課外活動。

到戶外進行跑步、打拳、舞劍、做健身操、爬山或去公園散步等，可以迅速使機體消除秋乏的感覺。（本報資料照片）

9、輕鬆運動

秋高氣爽，到戶外跑步、打拳、舞劍、做健身 操、爬山或去公園散步等，可以迅速使機體消除秋乏的感覺。尤其是舒展肢體的活動還能促進脾胃功能恢復。要注意的是不宜進行高強度和劇烈運動，鍛煉時應以微汗為適，切忌大汗傷及津液。對於經常待在室內的辦公室一族，可利用辦公間隙到室外散散步，呼吸新鮮空氣，提高身體興奮性。

10、多睡一小時

增加睡眠一小時，並且保證有質量的午覺，可以讓人保持精神，也可在冬天來臨之前保存能量，養精蓄銳。尤其是對於老年人，隨著年齡的增加，老年人的氣血陰陽俱虧，會出現晝不精，夜不瞑的少寐現象。因此可以在晚上提早入睡，並且堅持午睡的好習慣，即使睡不著，但閉目養神也是對身體有好處的。

11、多吃清熱安神食物

飲食與疾病很容易掛鉤，當心病從口入。處暑之後，早晚溫差變化開始明顯，腸胃接受不了忽冷忽熱的刺激，胃酸分泌增加，胃腸發生痙攣性收縮，抵抗力和適應性就會隨之降低，這時候容易出現一些腸胃病，患有慢性腸胃病的患者，往往會出現反酸、腹脹、腹瀉、腹痛等症狀。加之飲食不當，這種不適的情況還會進一步加重，因此在飲食方面一定要謹慎。

處暑節氣後天氣轉涼，此時再吹空調，寒氣會入侵經絡和骨關節，會出現頸肩腰腿痛，關節疼痛等症狀。（Getty Images）

12、少吹空調 多護關節

處暑節氣後天氣轉涼，此時再吹空調，寒氣會入侵經絡和骨關節，會出現頸肩腰腿痛，關節疼痛等症狀。建議開空調最好定時，半夜不適宜吹空調。