我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

乾咳、痰多咳不停？秋季應養陰潤肺防燥咳

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

立秋後，天氣多是豔陽高照，儘管氣溫不太高，但卻讓人有燥熱的感覺，許多人在這個節氣容易有咳嗽的症狀，這就是古人所說的秋燥。中醫認為秋燥除了會咳嗽以外，也會出現皮膚乾澀、鼻子乾燥、嘴唇乾等現象。秋季因為陽氣漸收，陰氣漸長，氣候乾操，所以秋天養身主要以「潤燥」為主。

《黃帝內經》上說「收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此秋氣之應，養收之道也。」秋天以「燥邪」為主，最容易傷肺陰，所以秋天容易會有咳嗽、鼻子乾燥等呼吸道症狀。除了呼吸道症狀外，也會有嘴唇乾、皮膚乾裂、喉嚨乾燥、大便乾等症狀。中醫師莊可鈞分享，在中醫上，咳嗽主要可分為三種，分別為熱咳、寒咳、燥咳。

熱咳

症狀：痰黃而稠、咳聲重濁、且通常伴隨發燒、全身發熱、頭痛等症狀
處方：麻杏甘石湯加減
功效：麻杏甘石湯具有宣肺泄熱，止咳平喘的功效，適合熱性咳嗽
飲食：平常不宜吃到薑母鴨、麻油雞等較為上火的食物

寒咳

症狀：痰多、痰清、流鼻涕、鼻塞等，常伴隨頭痛、怕冷等症狀
處方：小青龍湯加減
功效：小青龍湯具有止咳平喘、解表散寒的作用，適合寒性咳嗽
飲食：飲食上應避免吃到太過寒涼的蔬果，例如西瓜、水梨等

燥咳

症狀：乾咳無痰、但常覺得喉嚨癢、時不時就想咳一下，常伴隨嘴唇乾、喉嚨乾
處方：百合固金湯加減
功效：百合固金湯具有養陰清熱、潤肺化痰的功效，適合燥性咳嗽
飲食：飲食上應避免吃到太過燥熱的食物如人參雞湯、當歸鴨等，應多補充滋陰養肺的食物，可多吃養陰潤燥的食物，例如木耳、山藥、銀耳、芝麻、豆腐、水梨等。除了以上食材可以吃外，在家也可自製百合沙參麥冬茶潤肺化痰。

百合沙參麥冬茶
材料：百合10g、沙參10g、麥門冬5g
作法：將上述藥材洗淨加入500cc水中煮沸放涼後即可飲用
功效：百合具有養陰潤肺、清心安神的功效；沙參養陰清肺，益胃生津；麥門冬具有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的功效，三藥合用養陰清肺，潤肺止咳。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

過敏 關節

上一則

過多蛋白質及喝酒等習慣 小心踩踏痛風地雷

下一則

糞便潛血「偽陰性」竟是維他命C惹禍？險延誤大腸癌治療

延伸閱讀

精準打擊卵巢癌 基因檢測如何幫助用藥？

精準打擊卵巢癌 基因檢測如何幫助用藥？
中元祭拜3重點護健康 醫提醒：不適仍需就醫

中元祭拜3重點護健康 醫提醒：不適仍需就醫
熱浪頻繁 戶外工作如何預防、緊急處理熱傷害？

熱浪頻繁 戶外工作如何預防、緊急處理熱傷害？
21歲男大生參加演唱會昏倒 當心4種病因恐昏厥

21歲男大生參加演唱會昏倒 當心4種病因恐昏厥

熱門新聞

圓筒絲瓜一般市面上較常見。(本報資料照片)

絲瓜清熱解毒 自帶鮮甜無須過度調味

2023-08-23 02:00
有研究指出，喝茶能夠幫助降低血壓。（Getty Images）

喝茶降血壓？ 只有這3種有效

2023-08-22 02:00
EECP是透過三段氣囊壓力帶對下肢加壓，配合患者本身心臟舒張與收縮，達到軟化血管、增加血管彈性，畫面中非當事人李姓男子。（讀者提供）

旅美男返台用這儀器治胸悶 「啵」一聲右耳受損4年聽力竟恢復

2023-08-26 18:27
陳美鳳20幾歲時身材超火辣。（取材自臉書）

67歲「最美歐巴桑」陳美鳳靠8個秘訣凍齡

2023-08-24 21:00
圖片來源 ／健康醫療網

全球17%人受頭暈所苦 「1運動」治頭暈也可不用藥

2023-08-25 01:00
僵直性脊椎炎除了產生關節疼痛外，也可能出現胸口、肋骨疼痛等，疑似心肌梗塞症狀，應速就醫檢查。圖為示意圖。（本報資料照片）

男大生半夜莫名胸痛、呼吸不順掛急診 竟不是心臟惹禍

2023-08-24 05:53

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物