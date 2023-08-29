熱浪頻繁 戶外工作如何預防、緊急處理熱傷害？

圖片來源 ／健康醫療網

68歲張女士，本身有高血壓 、糖尿病，中午到田裡工作一至兩小時後，覺得身體十分倦怠虛弱，就醫抽血檢查發現，張女士已有脫水情況，是典型的熱衰竭現象，經過靜脈注射及水分補充改善後才順利平安出院。

台灣中榮嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞表示，近年來氣候變遷導致極端氣候，熱傷害發生的機會也因此更加提升，民眾應掌握預防熱傷害3要訣。

4種熱傷害 症狀、嚴重程度不同

當身體面對高溫 時，若熱調節機制失去功能，會使體內熱累積引發身體一系列不適，造成各種身體損傷，包括熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥等都是所謂的「熱傷害」。

蒲柏瑞說明，熱傷害依據症狀及嚴重程度又可以分為：

而熱昏厥、熱痙攣的症狀也可能同時出現中暑產生的症狀，包括頭暈、虛弱倦怠、情緒不穩、噁心、嘔吐、視力模糊、意識混亂、急性譫妄、抽搐痙攣、昏迷等。

熱傷害8大高危險群

台灣國健署指出，熱傷害有八大高危險群，包含嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員、密閉空間工作者、過重及肥胖者（身體質量指數BMI≧24）等。

不過，熱傷害在任何人身上都有可能發生，民眾皆應留意，尤其戶外工作者和其他人相比，熱傷害造成的死亡率增加20倍，更要特別小心。

蒲柏瑞表示，熱傷害是屬於可預防的疾病，台灣國健署也列出了防熱傷害3要訣：

1.保持涼爽

2.補充水分：戶外工作者應每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）白開水，並避免菸酒或高糖分飲料

3.提高警覺：檢查空調、監測溫度，並監測自身及其他人的身體狀況

蒲柏瑞提醒，若已發生熱傷害，應先迅速離開高溫環境至陰涼處休息，並給予水分或電解質補充，若為熱昏厥、熱水腫、熱痙攣，大多會自行恢復，但若是體溫有升高的情況，且皮膚泛紅、熱，就有可能出現熱衰竭、中暑，此時要想辦法降溫、脫下衣物，若仍無法散熱可以潑冰水在臉部以下降溫，並適時送醫。

資料來源：健康醫療網

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