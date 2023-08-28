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睡覺動彈不得是「鬼壓床」？精神科醫：這幾種人最易發生

健康醫療網／記者張慈恩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

在科技廠輪班的小李，過去工作表現都不錯，但是最近兩、三個月開始，卻變得容易焦慮不安，明明操作技術都已得心應手，如今卻會在上班前就開始擔心事情做不好、做不完，就連使用多年的安眠藥物，也開始覺得藥效似乎不夠了。尤其最近睡覺時，發現自己時常於半夢半醒間動彈不得，明明有意識卻無法挪動身體，便擔心會不會是俗稱的「鬼壓床」？恰逢農曆七月，就更怕是什麼「不乾淨的東西」找上自己！

鬼壓床 恐是睡眠癱瘓所致

幸好在門診的評估及後續的治療下，小李的狀況已逐步緩解；至於那些影響到工作表現的焦慮不安，則被診斷為「鬱症」復發的一種表現，而所謂的「鬼壓床」，也比較像是睡眠問題中的「睡眠癱瘓」（sleep paralysis）。

根據統計，睡眠癱瘓的終身盛行率約為7.6%，其中女性稍多於男性，究其發生的原因，源自人們正常睡眠時，都會經歷的「非快速動眼期」及「快速動眼期」。安南醫院精神醫學科醫師陳威任表示，一般做夢是發生在快速動眼期，這個時候人的腦部會理解在做夢，身體的肌肉張力也因而幾乎被抑制；如果在快速動眼期突然醒來，因為身體的肌肉張力仍處在被抑制狀態，已清醒的腦部就會意識到全身無法動彈，感覺就像有無形的東西壓在身上。

這些人易出現睡眠癱瘓　情況持續反覆應盡快就醫診治

因此，一般來說睡眠品質較差或輪夜班工作的民眾，都有可能讓睡眠癱瘓的發生比例增加；另外，一些焦慮疾患、酒精使用、創傷壓力事件等身心科問題，也可能與睡眠癱瘓相關。

陳威任醫師說明，大多數睡眠癱瘓的狀況，會短暫讓人感到困擾或是害怕，並不會造成長期的傷害；但如果情況持續反覆出現，已經影響到整體生活或工作品質時，就建議找身心科或睡眠專科醫師尋求進一步的協助，以區別是否還有其他睡眠障礙或相關身心問題。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網

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