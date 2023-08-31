糖友吃澱粉 注意精緻程度、纖維含量、糊化程度3指標

纖維含量越高的食物，GI值相對較低，如燕麥。(本報資料照片)

身為10年糖友的蔡先生說，確診糖尿病 時，自己還不太相信，因為平時甜食、飲料吃不多，但對於澱粉類很重視，尤其是白飯每天一定會吃，且一吃就是兩碗，還會吃麵條、麵包等食物。因為工作需要體力活，他認為這樣吃才能補充更多能量。

他說，患病後每天早上量血糖 ，白米飯再也不敢多吃，飯量減半，換成冬粉、燕麥消化餅等，飲食順序也改從蔬菜 、肉開始吃，最後才吃澱粉。為降血糖要強迫自己吃不愛吃的食物，還好近幾年血糖穩定，飲食習慣也改變許多。

另一名糖友陳小姐糖化血色素為13.7%，遠高於標準值6.5%，檢查出糖尿病後，開始吃藥、飲食控制。因怕食物太油都過水洗、幾乎不吃精緻碳水化合物，選擇低升糖指數(GI值)的澱粉代替，如藜麥、糙米等，現已瘦8公斤，加上持續運動，3個月前糖化血色素降到7%，現在則降到5.5%，過去因糖尿病引起的視力退化也漸漸好轉。

她計算每日澱粉攝取量，以「211餐盤」為標準，意即一餐吃2份蔬菜、1份魚肉蛋豆腐、1份飯、十穀米、糙米、地瓜等澱粉，且晚餐不吃澱粉，僅以蔬菜跟肉類為主。進食順序則是肉配菜、菜配飯慢慢吃，含醣量高的水果盡量不吃。

澱粉並非吃越少越好

這幾年的飲食趨勢，常聽到「澱粉吃越少越好」，台灣輔大醫院營養部主任郭常勝說，不管是一般人還是糖尿病患者，都不是「越少越好」。若想控制血糖，最重要的是質與量，品質意味多吃低GI值、天然以及原型食物；份量則依照每個人的身高、體重、性別及運動量，由營養師客製不同的菜單，才能好好控制血糖。

郭常勝說， 一般人平日的醣類攝取量占整體50%至60%，但糖尿病患者需減量到45%至50%。而澱粉升糖指數的高低也跟食物精緻程度、纖維含量、糊化程度有關，如白麵包、麵條、白飯等屬於精緻澱粉、高GI食物；調理方式也會影響GI值，若切得越細、烹煮越久糊化程度越高，就算同為一種食物，GI值也不同，如稀飯GI值比白飯高。

郭常勝指出，GI值70以上為高GI飲食，包含白飯、馬鈴薯、西瓜、洋芋片等；55至70之間為中低GI飲食，義大利麵、糙米、南瓜、香蕉等落於此；55以下則為低GI飲食，如聖女番茄、芭樂、綠色蔬菜、蘋果、全穀食物、豆類、海鮮、肉類等。

減肥者吃澱粉 可參照糖友規範

至於糖尿病患者如何計算澱粉份量，郭常勝指出，醫院營養師會客製化病人每日攝取量，並提供工具、衛教資訊，或是能夠用哪些食物代換，讓民眾了解「一份究竟是多少」，及怎麼吃才能降血糖。此外，雖然糖尿病患者吃的種類及份量需挑選、節制，但他認為「吃的順序差異性不大」，畢竟都吃進肚子裡，血糖都會升高。