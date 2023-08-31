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米飯麵包放冷再吃 不易發胖 不飆血糖

林琮恩
剛煮好的白飯溫度落在攝氏40度左右，若稍微放涼到15至20度，就能提高抗性澱粉的比率。(本報資料照片)
剛煮好的白飯溫度落在攝氏40度左右，若稍微放涼到15至20度，就能提高抗性澱粉的比率。(本報資料照片)

不少減重的民眾、糖尿病患者對「澱粉」避之唯恐不及，擔心容易造成肥胖，或導致血糖快速上升，生活中只敢吃蛋白質、蔬菜類。但專家表示，若挑選「抗性澱粉」就不必擔心，它不易吸收、具飽足感，且能延緩血糖上升。除了選擇富含抗性澱粉的食物，把一般澱粉「放涼」，也是增加抗性澱粉的好方法。

中華民國肥胖研究學會常務理事劉伯恩表示，抗性澱粉定義是「不會被人體吸收的澱粉」，其優勢為不會被人體消化系統分解為葡萄糖、由小腸吸收，故減肥民眾能放心攝食，建議選擇馬鈴薯、香蕉、糙米等食物。抗性澱粉升糖指數（GI）低，能讓血糖緩慢上升，胰島素慢慢作用，也適合糖尿病患者食用。

劉伯恩說，抗性澱粉具有「體積大」、「不易吸收」的特質，能夠拉長胃的排空時間，維持長時間的飽足感，同時減少葡萄糖吸收量，達到減重效果。抗性澱粉也能在人體形成一層「物理薄膜」，阻擋油脂、糖分吸收，也能促進體內環保，加速腸道蠕動，故便祕病人也可多吃抗性澱粉。抗性澱粉攝入後，人體吸收的比率約為30%至40%；如為非抗性澱粉，則80%都會被人體吸收。

他表示，抗性澱粉瘦身原理與「膳食纖維」類似，一般成年民眾每日應攝取25克膳食纖維，膳食纖維多存在於葉菜類食物中，但該類食物60%以上由水分組成，膳食纖維含量僅約40%；抗性澱粉在食物中的組成比率雖依種類而有不同，但由於水分較少，至多僅占二成，且多為固體食物，攝入體積不必像膳食纖維那麼多，且「抗性澱粉比較人性化，比起較乏味的膳食纖維，能讓人嚐到甜味。」

劉伯恩指出，抗性澱粉可分為四大類型：

第一型：接觸消化酶也無法分解，惟經完整咀嚼或研磨後，仍可被少量分解，如全穀雜糧類。

第二型：完全無法分解的澱粉，如綠色、未成熟的香蕉。

第三型：可還原型的澱粉，食物經冷卻後澱粉結構改變，成為抗性澱粉，如冷卻後的白飯。

第四型：以化學方法製造的修飾澱粉。

「『吃飯趁熱』，實則很不健康、容易肥胖。」劉伯恩表示，他20多年前在美國就看到當地麵包常以冷凍處理，藉此增加抗性澱粉含量，「所以外國人吃麵包比較不會胖」。

他建議，剛煮好的白飯溫度落在攝氏40度左右，若稍微放涼到15至20度，就能提高抗性澱粉的比率，也能減少胃酸分泌，但也不要放到太冷，以免傷胃。稀飯則容易造成血糖上升，糖尿病民眾應避免。麵包可在冷凍後稍微回溫後食用，但不要過度加熱。挑選麵包時也可選擇蕎麥製成的麵包等含麩質較少的種類。

避免高溫油炸 才能保留抗性澱粉

至於食物烹調方式，如何保留抗性澱粉？劉伯恩說，民眾烹調時可避免高溫油炸的調理方式，油炸時油溫通常超過攝氏180度以上，容易破壞、改變抗性澱粉化學結構。烹調含有抗性澱粉的蔬果時，也切忌「煮太熟」，以熱水短暫汆燙即可。抗性澱粉建議在白天食用，因會促進腸胃蠕動，若太晚攝入容易影響睡眠。

劉伯恩表示，不少減重民眾除了改變食物選擇，也風行「168斷食法」，即16小時空腹、8小時進食，屬「限時減重」；但學術派的醫師、營養師，則較推崇「限量減重」，藉由控制食物量達到減重效果。

劉伯恩指出，限時減重的方法一開始雖能看見效果，但因空腹時間膽汁無法分泌，累積在膽囊中，容易造成膽結石、膽囊發炎，且空腹時間太長，人體細胞分裂無法進行，長時間下來會產生問題。加上因進食時間減少，民眾會在短時間內食用高熱量食物，容易造成膽固醇過高。兩種減重方法應該並行，12小時進食、12小時空腹較為合適。

抗性澱粉攝取須知

●米飯稍微放涼再吃，但不要放到太冷，以免傷胃。

●麵包可在冷凍後稍微回溫後食用，不要過度加熱。

●抗性澱粉會促進腸胃蠕動，建議白天食用，太晚攝入易影響睡眠。

●避免高溫油炸、煮太熟，破壞抗性澱粉化學結構。

麵包可在冷凍後稍微回溫後食用，但不要過度加熱。(本報資料照片)
麵包可在冷凍後稍微回溫後食用，但不要過度加熱。(本報資料照片)

減重 血糖 肥胖

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