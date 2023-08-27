呼吸錯誤恐導致牙齒歪斜 醫傳授「鼻之呼吸」4招

圖片來源 ／健康醫療網

鼻子是正確的呼吸器官，但許多人卻是以消化器官－嘴巴進行呼吸。台灣鼻科醫學 會前理事長、台大醫院耳鼻喉部葉德輝提醒，當民眾發現嘴巴呼吸阻力較小又輕鬆，自然會習慣用嘴巴呼吸，若孩童時期就養成嘴巴呼吸的習慣，發育期的鼻子減少刺激會導致發育變慢，臉型就會跟著改變，使得上顎及下顎骨失常，容易導致咬合不正。習慣用嘴巴呼吸的人，可以練習4個要訣，重新找回「鼻之呼吸」。

呼吸學問大不同 用錯方式小心將污染直接吸進體內

正確呼吸常被忽略，不少民眾使用錯誤方法呼吸卻不自覺，影響身體健康。經口呼吸僅是暫時性替代鼻子呼吸的方式，並非正常的呼吸通道，而造成呼吸不通順的原因包括先天性或後天性：

先天性：常見的例如鼻中隔彎曲或腺樣體肥大

後天性：常見的則是下鼻甲肥大，造成鼻子無法正常呼吸。

雖然經口呼吸或以鼻呼吸都可以呼吸，但鼻子與嘴巴的功能不同，兩者對身體的影響也有很大的差異。

經鼻呼吸

空氣經鼻進入時，鼻腔內黏膜的微血管及黏液能有效過濾空氣中的灰塵、細菌和病毒，黏液層更能滋潤及加溫吸入的空氣，降低吸入空氣對肺部的傷害。

經口呼吸

容易使喉嚨變得乾燥，而且口腔並沒有呼吸粘膜可以對空氣進行過濾與調整，使這些空氣中的污染物直接吸入肺部，嚴重影響身體健康。

長期用嘴巴呼吸 恐衍生3種狀況

近年來工業發展迅速，導致空氣污染漸趨嚴重。在慢性鼻炎的病人身上常發現腫脹的下鼻甲黏膜，不少病人也會同時合併有鼻中隔彎曲，導致許多病人覺得鼻子被塞住而想要用嘴巴呼吸；部分兒童更因腺樣體肥大，造成長期使用嘴巴呼吸，這些問題久了就有可能衍生出以下3個狀況：

1.牙齒歪斜

經口呼吸時舌頭須平貼在口腔底部，久而久之舌頭抬起力量不足，口腔內肌肉受力不均衡，長期下來會導致暴牙、戽斗、齒列不正、咬合不正等問題，而咬合不正甚至會造成其它器官疾病。

2.增加呼吸道感染的風險

經口呼吸無法像鼻子呼吸那樣能有效過濾空氣中有害物質，因此較易引起呼吸道感染，特別是幼童容易造成扁桃腺增生的情況。

3.減低呼吸效率

鼻子有過濾、加溫、加濕、抗菌等功用，倘若改用嘴巴呼吸，就會失去鼻子保護的功能。並因為血液中的含氧量降低，長期下來會造成身體慢性缺氧，產生慢性疲勞的症狀。

經口呼吸如何治療？

振興醫院耳鼻喉部醫師張智惠分享，若長期習慣經口呼吸，會對睡眠、健康、情緒帶來影響，例如睡覺時若習慣使用經口呼吸，舌頭會更容易退到喉嚨裡、阻礙呼吸，也就容易出現呼吸暫停、打鼾、氧氣不足、睡眠呼吸中止症等現象，進而打斷睡眠周期，降低睡眠品質；此外，舌頭位置也會影響到牙齒排列，導致下巴後縮臉型改變；若是支氣管較為敏感的病人，長期使用嘴巴呼吸，因空氣沒有經過鼻腔失去過濾功能，更容易讓病原體進入到身體裡影響身體健康。

鼻子過敏 在台灣發生率相當普遍情況，隨著醫療科技進步，現今除了藥物治療，也有多種手術方式可進行治療。新光醫院耳鼻喉頭頸外科醫師徐英碩表示，鼻塞手術造成疼痛有3大原因：傷口太大、視野局限麻藥打不周全、術後鼻填塞止血導致無法用鼻子呼吸，但現在已有許多先進的手術治療方式及新式醫材可選擇，開完刀後能快速止血，讓病患可以馬上用鼻子呼吸，不會有脹痛感，也不用經歷移除鼻填塞的過程，術後觀察一下，隔日就能回歸日常生活，省去許多住院時間。

成為「鼻之呼吸」傳人 4招練起來

習慣經口呼吸的民眾，醫師建議可練習以下4個要訣，重新找回經鼻呼吸的習慣：

1.時刻提醒自己使用鼻子呼吸

2.呼吸要緊閉雙唇，並將舌頭頂住上顎

3.避免用力呼吸，穩定呼吸節奏

4.如果鼻塞，可使用溫熱毛巾敷蓋鼻孔，以短暫緩解鼻塞現象

透過以上練習，並保持自在舒適的速度和力量，可逐漸養成經鼻呼吸的好習慣，維持身體的平衡與健康。醫師提醒，若長期受鼻塞所困擾，應盡快尋求耳鼻喉科醫師的協助，進行專業的評估，切勿因為經口呼吸的不良習慣而衍生其他問題。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59021

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