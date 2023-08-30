澱粉這樣吃 情緒快樂不焦躁

玉米。（本報資料照片）

吃了會變胖、血糖 會飆高……加上近年生酮飲食流行，「澱粉」成為人人喊「禁」的小惡魔。曾幾何時，餐桌上重要的澱粉類主食，成為許多人避之唯恐不及的食物。事實上，澱粉是人體不可或缺的能量來源，吃澱粉本身不是原罪，重點在於民眾多半吃錯澱粉。

想減重 拒吃澱粉成流行

健身、減重風氣盛行，不少民眾為了減重、塑身而不吃澱粉，只吃肉類及蔬菜。台灣台大醫院內科部副主任王治元指出，以蛋白質 取代澱粉雖能減輕體重，但人體長久缺乏葡萄糖，將難以應付急性血糖變化需求，不吃澱粉類食物也會造成體內微量元素失衡。營養師表示，澱粉攝取過少恐造成情緒低落、女性停經等問題。

王治元表示，攝入蛋白質能提高人體肌肉 質量，但肌肉中的肝醣只能在肌肉中使用；澱粉經分解後形成葡萄糖，累積在肝臟中，則可提供全身使用。人體面對壓力時分泌的激素如腎上腺素、可體松，能提升血糖、支應人體所需能量，若澱粉攝取過少，難以應付短期升糖需求。故早年營養學建議，每日熱量來源應有五成來自澱粉。

南瓜。（本報資料照片）

長期忌口 微量元素失衡

他也說，現今社會型態轉變，針對勞動力密集度低的白領階級，若攝取太多澱粉而無法消耗，就會助長血糖變化，造成糖尿病等疾病發生。但減少澱粉攝取量的同時，也不宜將澱粉攝取歸零，除了因應短期升糖所需，也因澱粉是人體所需微量元素，如鈣、鐵、錳的重要來源，尤其糙米等含有米糠的穀類，微量元素含量高，若長時間只吃白米飯，或不吃澱粉類，也會造成體內微量元素失衡。

榮新診所營養師李婉萍表示，澱粉攝取量多寡應與活動量取得平衡，若攝入過多又沒有消耗，囤積在體內會形成脂肪肝、三酸甘油脂過高、肥胖等狀況。現代人活動量少，自己攜帶計步器，在主動留意活動量前提下，一天才走了3000步；若恰逢外出工作、乘坐計程車等情況，活動量可能更少，澱粉的攝取量就要減少。此外，年齡愈長活動量也愈少，年過40歲的民眾也應減少澱粉攝取。

芋頭。（本報資料照片）

澱粉量不足 人體恐休眠

不過，李婉萍說，澱粉能被人體分解為葡萄糖，進而產生能量，且葡萄糖能通過腦血管，提供腦部營養，若攝取的澱粉量不足，人體恐會進入「休眠狀態」，除了精神不濟，甚至會主動停經。澱粉進入體內也會轉換為「色胺酸」，帶來快樂情緒，澱粉攝取不足時，會導致焦躁不安、情緒低落。

精緻澱粉與非精緻澱粉與。(資料來源：元氣周報）

非精緻澱粉 提升腸胃健康

澱粉可分為「精緻澱粉」與「非精緻澱粉」。李婉萍說，前者不具其他營養素，單由澱粉組成，如麵包、麵條等；後者則包括纖維、維生素等其他成分，即時常被誤認為蔬菜的澱粉類，包括玉米、南瓜、紅藜麥等。

糙米、胚芽等穀類具有外殼，含膳食纖維、維生素B群、維生素E；芋頭則含有纖維、維生素B群，還有鉀、鎂等礦物質，也屬於非精緻澱粉。建議民眾選擇非精緻澱粉，其中纖維素能幫助腸胃蠕動、促進排便，提升腸胃健康，久坐容易便祕的上班族能夠受益。

李婉萍表示，正常體重的人一天至少應攝取「一碗飯」，即200公克澱粉類食物，低醣飲食的標準則是每日攝取50克醣類。除了白飯以外，也可加入其他澱粉類食物一起食用，包括地瓜、菱角等。部分蔬果類其實是澱粉，如芋頭、山藥、南瓜、地瓜、三色豆中的玉米及青豆等，民眾選擇時應多加注意，避免誤判攝取量。

李婉萍也說，民眾選擇食物時，能藉由「口感」初步區分澱粉類食物與非澱粉類食物，前者吃起來「鬆鬆、綿綿的」，後者則相對「結實、Q彈」。例如同屬豆類，鷹嘴豆口感較為鬆軟，屬於澱粉類；屬於蛋白質成分的毛豆、黃豆則吃起來較為紮實。

青豆。(本報資料照片)

早餐麵包配奶茶 不如不吃

有人認為，在早餐時多吃澱粉類，能幫助提升整天精神。李婉萍表示，早餐吃不吃澱粉並無太大差別，台灣常見早餐選項如豆漿等食物，幾乎都有醣類，即使食物本身不含糖，也能在人體中轉換為醣類。建議早餐選擇以健康飲食為主，如果是「麵包配奶茶」，組成成分只有油脂、澱粉、糖，還不如不要吃的好。

她也提醒，一般上班族早上9點工作、12點休息，期間幾乎都坐在位置上，若早餐攝取太多熱量、無法消耗，反而容易囤積。