日本研究：睡前刷牙 有助心臟健康

日本一項研究發現，睡前刷牙不僅維護口腔健康，同時對心臟有益。（取材自ingimage）

最近有研究發現，保持良好的口腔衛生，對於患有心血管疾病的患者非常重要，此項研究結果發表在國際權威期刊《科學報告》（Scientific Reports）上。過去的研究已顯示，口腔衛生對於人體健康至關重要，尤其是患有癌症 或是在其他疾病手術前、後的病患，更應多加注意。此外，研究也深入探究刷牙時間對於保持牙齒健康的重要性，但其中並未包括刷牙時間與心臟病 等疾病的關聯性。

為了深入研究刷牙習慣與心臟健康是否具有關聯性，日本 大阪大學醫院的研究團隊便對此展開了一系列的研究。由日本大阪大學醫院從2013年4月至2016年3月進行研究，研究人員觀察了1675名參與者的刷牙習慣，其中參與者包括住院患者以及牙科門診患者。根據患者的習慣分成四組：MN組每天早晚各刷牙一次，Night組只有在晚上刷牙；M組只在早上刷牙；None組則不刷牙。研究的目的是想要了解這些刷牙行為可能存在的差異。

另外，在Night組和MN組中，有最高比率的人（分別為44.9%和24%）表示在午餐後會刷牙。研究人員根據參與者的年齡、性別、吸菸史和隨訪結果分析了患者的數據，以了解參與者的口腔健康與刷牙行為。四名獨立的調查人員審查了參與者的牙科和診療記錄，而一位牙醫則專注於觀察參與者的刷牙習慣、牙周健康、牙齒鬆動度和牙齒數量等因素。

從研究中發現，MN組和Night組的參與者表現出類似的血液標記。有趣的是，與其他組相比，這兩組除了存活率比較高，腦鈉肽（BNP）的濃度也呈現顯著差異，而腦鈉肽是對心臟有益的生理激素，因此這也代表這兩組的心臟可能較為健康，而二者的共同點為睡前刷牙，進而可得知睡前刷牙對於心臟健康可能具有一定的助益。

值得注意的是，參與者的牙齒狀況差異很大，與其他組相比，MN組的牙齒問題更為嚴重。不僅如此，研究同時觀察到有些人稱酒精疲勞是晚上不刷牙的原因，這一個有趣的發現，可說是證明了牙齒健康、飲酒和疲勞之間可能也存在關聯性，但目前仍須進一步研究來探索這些因素之間的關係及意義。

https://healthmedia.com.tw/