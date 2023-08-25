肩頸僵硬小心青光眼上身 穴位保養不可少

圖片來源 ／健康醫療網

眼睛疲勞是否源自長時間使用3C產品？青光眼的悄然侵襲需警惕。青光眼涵蓋多重症狀，主要與眼內壓力增加有關，可能導致視野狹窄及失明。這種病程進展緩慢，難以察覺。為了抑制其發展，防止對視神經進一步的傷害，根據目前的醫學 證據，降低眼內壓（眼壓）仍被視為治療青光眼的關鍵手段。中醫師賴睿昕分享，臨床上，可接受的眼壓範圍介於10至21毫米汞柱（mmHg）之間，過高的眼壓可能來自眼房水的產生和排出不平衡。對大多數青光眼患者而言，眼壓水平通常與其視神經和視野受損程度密切相關。

中西醫雙管齊下 減少眼藥使用頻率或劑量

在西醫治療方面已有明確方法，主要是使用眼藥水來控制眼壓。然而，部分患者可能無法僅透過眼藥水將眼壓降至安全範圍內，此時可考慮輔助使用中醫療法如中藥或針灸。有助於降低眼壓，或是在眼壓已被西醫控制至安全範圍後，使用中醫方法減少眼藥水的使用頻率或劑量。畢竟長期使用眼藥水需考慮其副作用，有些患者甚至對眼藥水過敏。

青光眼的診斷和評估仰賴西醫眼科醫生的專業，儘管目前主要治療方法是西醫的，但仍有患者尋求中醫療法。賴睿昕指出，一些患者在配合針灸和中藥治療方面取得了良好效果，但評估和追蹤治療效果除了依據患者主觀感受外，對眼壓的變化仍需西醫眼科醫生的檢測 。中醫治療與西醫治療的結合可能具有加乘效果。

肝火旺、腎水虛 使眼周循環不良、乾澀

中醫不僅能輔助降低眼壓，還有助於保護視神經，預防視神經持續萎縮。眼睛容易感到乾澀和疲勞，常被認為與肝經和腎經緊密相關。賴睿昕說明，在中醫的觀點下，眼睛酸澀的問題通常源於過度疲勞、長時間的專注以及不足的休息，例如缺乏睡眠、長時間閱讀、使用電腦和看電視等。這些疲勞造成腎水虛耗。

此外，體內過多的火氣也可能造成問題。若不適當休息或太晚睡覺，可能導致肝火旺盛。這解釋了為何眼睛容易感到乾澀。此外，眼睛周圍的循環不良也是一個重要因素。血管、淋巴管和組織間隙的阻塞可能影響房水和淚液的循環。

肩頸僵硬增加腦壓、眼壓 這些穴道幫助舒緩

現代人的西式飲食和缺乏運動導致循環不佳，這在許多文明疾病中普遍存在，如肥胖、高血壓 和糖尿病等。這些情況都屬於中醫所謂的「痰」和「瘀」，因此中醫重視眼睛周圍的循環，改善青光眼需考慮肩頸是否僵硬。

肩頸僵硬可能導致頭部壓力增加，進而提高眼壓。這可能伴隨頭脹、頭昏和耳鳴等症狀。肩頸的疼痛與眼睛的酸澀常相互影響，因此鬆弛肩頸並促進眼部循環變得至關重要。賴睿昕表示，當眼睛感到疲勞時，可閉上眼睛並以熱毛巾輕輕敷在眼周，每次3分鐘。此外，輕按眼睛周圍的眼窩可以放鬆眼肌，同時促進血液循環。針對肩頸的緊繃感，可先放鬆後頸和後腦勺區域的筋膜，使用大拇指、食指和中指等三根手指將後頸的皮膚向上推壓，每次推壓約3秒，然後放開，重複進行。最後，進行肩頸部位的熱敷。

除了放鬆肩頸以外，眼睛周圍肌肉也是治療重點，在眼眶四周上的正四個點，在三點鐘、六點鐘、九點鐘、十二點鐘的位置各有一個穴道。分別是晴明、瞳子、承泣穴、魚腰穴，也就是在眼睛四周的四個方位。眉頭處也有兩個穴叫攢竹，賴睿昕提到，這些穴道可以用手指上的關節部份去揉一揉、按一按，都有幫助。

另外，耳朵的耳垂中心有一個穴道，一般人戴耳環的地方，叫「目穴」，就是眼睛。這個穴如果常常按壓的話，可以使眼睛明亮而且水汪汪的。

而眼皮也要放鬆，首先將眼睛輕閉，兩手指腹置於眼皮和眉毛之間的位置。接著用手指的力量將臉部皮膚往天花板方向輕提，同時用力緊閉雙眼，讓手指的力量與用力緊閉眼睛的力量呈現互相抵抗的狀態。互相抵抗3秒之後恢復眼睛輕閉，手部也同時放鬆3秒，再重新用力，並重複進行3次，可以改善眼睛與肩頸的問題。

在日常調養上，賴睿昕提醒，青光眼患者需注重均衡營養，避免辛辣和酒、濃茶、咖啡等可能引起眼壓升高的飲食，並注意保持大便暢通。其次，生活應放慢步調，多讓眼睛休息，少看電視、少滑手機等，少讓眼睛暴露在強光、閃光下，若因在空氣不良或粉塵環境中，眼睛感到刺激、灼熱或脹腫時，處理的第一步應是去洗洗臉，洗去眼睛周遭可能引起不適的灰塵、粉塵，而後讓眼睛多加休息。

資料來源：健康醫療網

更多健康資訊：健康醫療網