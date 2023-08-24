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人多、飯香恐釀空汙危機 專家建議餐廳座位這樣挑

記者林琮恩／台北即時報導
長庚大學職安與衛生學系副教授張振平表示，「迴風口」是將空氣排出的設備，通常為方形。 記者林琮恩／攝影
長庚大學職安與衛生學系副教授張振平表示，「迴風口」是將空氣排出的設備，通常為方形。 記者林琮恩／攝影

挑選餐廳時，生意好、味道香是民眾重要判斷因素。但學者表示，人多、飯菜香的用餐環境，代表其空氣流通不佳，恐會吸入過多二氧化碳、揮發性有機化合物，長時間暴露恐會造成肝、腎、腦神經病變，甚至致癌。專家建  議，選擇座位時，應避免因怕冷而坐在冷氣無法觸及、通風不好的位置；若要在包廂用餐，則要注意包廂內有無出風口、迴風口。

台塑企業暨王詹樣公益信託與社團法人台灣室內環境品質學會共同推動「2023 年室內環境品質探討及健康促進研究」，結果顯示，在餐酒館待兩個小時所暴露的總揮發性有機化合物（TVOC），是台灣室內空氣品質標準值的 1.27 倍之多；水煙酒吧的懸浮微粒 PM2.5，更標準值3.1 倍。

研究總計畫主持人、輔仁大學醫學院副院長林瑜雯指出，總揮發性有機化合物（VOC）包含烷類、醛類、酮類及芳香族等，長時間過量暴露，恐傷害肝、腎、大腦和神經系統，甚至致癌；二氧化碳則是換氣效率的指標，二氧化碳濃度高時，污染物也容易累積。

她表示，研究結果出乎意料，一般印象中空氣品質最差的燒烤店，只有二氧化碳超標；餐酒館則是TVOC超標1.27倍、二氧化碳超標2倍，懸浮微粒並未超標；水煙酒吧的TVOC超標1.58倍、PM2.5超標3.1倍，二氧化碳未超標。

子計畫主持人、長庚大學職安與衛生學系副教授張振平表示，餐酒館因格局設計具死角、空氣流動受限，導致二氧化碳濃度超標。民眾常選擇「聞到香味」、「人多」的餐廳用餐，但這兩個特徵反而是空氣品質不佳的表現：食物香味無法逸散，表示空氣不夠流通，人員太密集導致二氧化碳濃度上升、空氣品質下降。

他表示，要減少接觸揮發性有機化合物、避免暴露在高濃度二氧化碳環境的方法，有三項一原則，三項是開窗、加裝通風設施、增加綠色植物；一原則是「一尋一吸」，尋找具空氣品質儀表板，或內空氣對流第二出風口的餐廳，避免食物油炸、燒烤煙霧等散發異味處。

張振平說，有些餐廳放有綠色植物，吸收二氧化碳或揮發性有機會合物，但為講求情調，不少餐酒館、夜店燈光昏暗，綠色植物無法生長、以假花取代，無法達到淨化空氣效果。民眾進入場所時，若發現沒有開窗、開門，可尋找有無空調機房，若有則表示有安裝空氣循環系統，空氣流通狀況較佳。

他建議，可挑選進門後不會太悶、「聞不到飯菜香氣」，且用餐顧客不要太多人的餐廳用餐，一般而言，餐廳至多只能坐滿三分之二，全滿時空氣流通不佳；座位選擇時，要避免「吹不到冷氣」的地方，反而空氣最差；若選擇在包廂用餐，則要看包廂內有無圓形的進風口、方形的迴風口這「二口」，若只有進風口，空氣無法對流。

張振平也說，若在家烤肉時，盡可能將烤肉器具放在抽油煙機下方。考量民眾不習慣在廚房燒烤，可將燒烤器具擺在客廳處，並開啟電風扇朝廚房方向吹，再把廚房抽油煙機打開，讓有害氣體排出戶外。

長庚大學職安與衛生學系副教授張振平表示，「進風口」是將空氣排出的設備，通常為圓形...
長庚大學職安與衛生學系副教授張振平表示，「進風口」是將空氣排出的設備，通常為圓形。 記者林琮恩／攝影
挑選餐廳座位時，應避免冷氣無法觸及、通風不好的位置；圖為示意圖。（取材自ingi...
挑選餐廳座位時，應避免冷氣無法觸及、通風不好的位置；圖為示意圖。（取材自ingimage）
台灣長庚大學職安與衛生學系副教授張振平在記者會上實測，家用燒烤盤的揮發性有機化合...
台灣長庚大學職安與衛生學系副教授張振平在記者會上實測，家用燒烤盤的揮發性有機化合物濃度超標。記者林琮恩／攝影

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