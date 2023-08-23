我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

澱粉類長時間高溫烹煮恐致癌 這樣烹調才健康

健康醫療網／記者王冠廷報導
澱粉食物在高溫烹調時會產生丙烯醯胺，這類產品包括薯條、馬鈴薯片。(取材自健康醫療網)
澱粉食物在高溫烹調時會產生丙烯醯胺，這類產品包括薯條、馬鈴薯片。(取材自健康醫療網)

澱粉類食物是每人每日必需攝取的六大類食物之一，但用的烹調方式是否健康呢？

食物高溫烹調 增有害致癌

台南市立醫院張麗娟營養師表示，澱粉食物在高溫烹調時會產生丙烯醯胺，這類產品包括薯條、馬鈴薯片。而高蛋白質含量的食物如牛、豬、魚、雞肉，在高於150°C的溫度烹煮時，蛋白質會分解或變性而產生異環胺，丙烯醯胺及異環胺都是屬於毒性物質。高溫烹調的時間越長，產生有害的致癌物質會越多，尤其是焦黑的部份毒素最多，因此建議民眾，少吃食物焦黑的部分。

低溫烹煮最好 保留食物營養價值

張麗娟營養師建議，以低溫烹煮方式最好，蒸煮是一種能夠保持食物營養價值並減少致癌風險的健康烹調方法，可保持食物的水分，也不會過度高溫。

而以涼拌、清蒸、燉煮、清炒等方式料理，肉類如要煎、烤，可先以微波爐或蒸煮方式料理，以減少高溫烹調的時間，降低有害物質產生。 維持

均衡飲食 保持飲食多樣

張麗娟提醒，油炸食物本身熱量及脂肪都偏高，本來就不利健康，加上高溫易致癌，所以盡量減少攝取頻率。烹調食物多用蒸、煮、滷等少油的方法，多吃天然食物，保持飲食多樣化，不要過度依賴單一種類的食物，均衡飲食與適當運動，就能降低特定食物所帶來的潛在風險。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58958

更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

高溫 致癌 低溫

上一則

痘痘長不停 皮膚科醫師教你輕鬆抗痘妙招

下一則

服藥後早餐吃太少 糖友低血糖昏迷

延伸閱讀

巧克力、蛋糕緩解生理不適恐不利情緒 營養師建議這樣吃

巧克力、蛋糕緩解生理不適恐不利情緒 營養師建議這樣吃
吐司經過烘烤恐致癌？ 毒物專家籲一天不宜吃超過這個量

吐司經過烘烤恐致癌？ 毒物專家籲一天不宜吃超過這個量
失智樂齡飲食 營養師教你「地中海飲食」怎麼吃

失智樂齡飲食 營養師教你「地中海飲食」怎麼吃
老了不想坐輪椅、被翻身 壯世代如何補充蛋白質？

老了不想坐輪椅、被翻身 壯世代如何補充蛋白質？

熱門新聞

顏宗海表示，吐司等加工食品在高溫下會產生第二級致癌物「3-單氯丙二醇」，建議食物不要烤到焦焦的，才能吃得安全。（本報資料照片）

吐司經過烘烤恐致癌？ 毒物專家籲一天不宜吃超過這個量

2023-08-20 05:23
有研究指出，喝茶能夠幫助降低血壓。（Getty Images）

喝茶降血壓？ 只有這3種有效

2023-08-22 02:00
研究顯示，新冠疫病大流行的頭2年，40歲以下確診患者心臟病發病率有增加趨勢。（美聯社）

研究：確診新冠增加40歲以下心血管疾病風險 長新冠恐荼毒好幾代

2023-08-15 22:31
圖片來源 ／健康醫療網

老了不想坐輪椅、被翻身 壯世代如何補充蛋白質？

2023-08-18 00:30
（圖:健康醫療網提供）

防食物中毒 專家提「保命5要訣」打蛋後莫忘1動作

2023-08-20 01:15
高血壓、高血脂「7大飲食禁忌」一次看。（取材自ingimage）

7禁忌飲食 高血壓別碰

2023-08-15 02:00

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺