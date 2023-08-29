兒童「嗯嗯卡住」怎麼辦？ 多喝水、適量運動…　

多吃含豐富水溶性膳食纖維的水果，並喝水、多運動，有助於改善便祕困擾。（本報資料照片）

嬰幼兒剛出生時腸胃道未成熟，六個月後腸胃道也要經過適應期，學齡期孩童因嘗試新的食物，都可能出現消化道不良或好幾天才排便的情況。

腸道不適、便祕 並非成人才有的窘境，其實嬰幼兒與初入學的孩子也常發生「嗯嗯卡住」的狀況。小兒科醫師林筱琪表示，門診不少家長帶孩子來求診，常見的三大病症為過敏 、感染性疾病與腸胃道問題，建議有消化道問題的孩子減少攝取零食，增加攝取益生菌。台灣衛生福利部國民健康署也建議以飲食與運動五招，緩解與預防兒童便祕。

兒童常見三大病症

1.過敏

門診平均每三個小朋友就有一人過敏，盛行率相當高。

2.腸胃道問題

嬰幼兒剛出生時腸胃道未成熟，六個月後腸胃道也要經過適應期，學齡期孩童因嘗試新的食物，都可能出現消化道不良或好幾天才排便的情況。

3.感染性疾病

孩子小小年紀就上學，群聚感染的機率增加，可能罹患急性腸胃炎、上呼吸道感染、中耳炎、鼻竇炎等疾病。

五顏六色的糖果飲料易引起孩子食欲，卻對健康無益。林筱琪表示，零食中高糖分容易胖、人工甜味劑過多會引發過敏、人工色素也不健康，建議家長挑選低糖、天然、無色素的點心。此外，當腸胃菌叢不平衡，壞菌比好菌多，免疫力就會不足，建議可為孩子補充益生菌，維持消化道機能、減少疾病發生、調整體質，並提升治療效果。

台灣國健署指出，當出現五個現象，表示孩子便祕了：

1.排便每周少於2次。

2.便便時要坐很久才有辦法排出。

3.排便時反應「很痛」。

4.糞便形狀又大又硬，馬桶沖不下去；或是呈現羊便便，一顆一顆的球狀。

5.肛門出血。

緩解&預防 這樣做

1.醫師診斷後，會開立軟便劑緩解不適。

2.調整飲食習慣，多吃蔬果、少吃油炸食物

3.一定要適當補充水分，每天至少要喝四杯300ml的水。家長可在一旁提醒，平時也要教育 孩子什麼樣的情況要喝水。

4.適量運動，可以促進腸胃蠕動。

5.練習固定排便，建議孩子早上吃完早餐休息五分鐘之後，帶他到廁所嘗試坐馬桶排便，每次嘗試的時間為五分鐘。如此重複訓練兩到三個月，就能建立規律的排便習慣。

除了多喝水以外，適量補充膳食纖維絕對是首選，不僅可促進排便，還能提供腸道好菌所需營養，維護腸胃道健康。

1.蔬菜類：乾木耳、紫菜、洋菜、乾銀耳、白花菇、猴頭菇、食茱萸、花椰菜、金針、地瓜葉等。

2.堅果種籽類：雪蓮子、山粉圓、愛玉子、花生粉等。

3.豆類：毛豆、黑豆、白鳳豆、鹽酥蠶豆、大紅豆等。

4.水果類：芭樂、百香果、酪梨、榴槤等。