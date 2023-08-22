巧克力、蛋糕緩解生理不適恐不利情緒 營養師建議這樣吃

圖片來源 ／健康醫療網

女性朋友們經常面臨著生理期帶來的不適感，如在月經來臨前一週，會出現發熱潮紅、頭痛、惡心、倦怠、青春痘、皮膚粗糙、胸部腫脹、身體浮腫、便秘、腹瀉等身體不適；也容易出現易怒、暴躁、悲傷、敏感、失眠 、情緒不穩、焦慮等問題。或在生理期還可能有下腹部脹痛、腰痠背痛、量不正常或週期難以掌握等異常情形。台灣台南市立醫院營養課張秀如營養師建議，可以從選擇適當的食物，均衡營養，來度過生理期的不適。

含鐵質的天然糖 取代人工高糖

很多人常以生理期時來份巧克力來舒緩不適，張秀如營養師提醒，生理期間不要刻意吃加精緻糖的甜食，如巧克力、蛋糕、糖果、飲料等高糖高熱量的食品，造成血糖 起伏變化過大，反而加重經期的各種不適。若覺得吃了甜食可改善經期的不適，可以選用含鐵質較高又富含天然糖份的食物，如乾果類的葡萄乾、紅棗、蜜棗、龍眼乾和枸杞等，才能吃得健康。

過度依賴高糖食品 恐造成情緒飲食問題

此外，生理期伴隨著情緒波動，巧克力中的可可成分會釋放出愉悅的神經傳導物質，但這種效應通常是短暫的，過度依賴巧克力或其他高糖食品來調節情緒，可能造成情緒飲食的問題，反而不利身體健康。

張秀如營養師建議，可以選用全麥麵包、麥片、糙米、全穀類、核果類（如瓜子、腰果、核桃 等），富含豐富的維生素B6，可緩和焦慮不安、情緒不穩的情況。

生理期定時量 良好情緒管理

張秀如營養師表示，生理期飲食應定時定量，避免辛辣以及太熱、太涼，溫度變化過大的食物。月經量較多的女性，應多攝取菠菜、蜜棗、葡萄乾等含鐵量多的食物，以利補血。

根據自身的需求，進行飲食和情緒的管理，讓生理期變得更加舒適愉快。也可諮詢營養師的專業意見，為自己的身體健康選擇適合的飲食生活方式。

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